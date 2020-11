Está claro que cada uno puede maquillarse como quiera sea a los 20, a los 30 o a los 40. Pero o bien por tendencias, disimular nuestra edad real o porque nos va mejor, hay aquellos trucos para maquillarse según la edad. Por suerte, tenemos cantidad de productos que nos quedan bien a medida que avanza el tiempo.

Aquí van algunos consejos y tips con el fin de favorecer nuestra piel y renovar nuestro look.

A los 20 años

Según Maybelline, aunque la piel esté joven también hay que cuidarla, y para maquillar, recomiendan las bases de maquillaje más mate y de textura ligera. Las pieles a estas edades tienden a ser ligeramente más grasas. Pero tienes suerte porque todo te va a quedar más o menos bien, aquí ya depende del tipo de piel que tengas.

Para los 20 años hay rutinas de maquillaje realmente fáciles que podemos seguir. Desde Maybelline especifican cómo hacer el famoso efecto buena cara porque lo que se busca es naturalidad y estar espléndida durante todo el día.

Para esto no debemos pasarnos con el maquillaje especialmente hay que dejar de lado los colores algo fuertes, que si bien van bien con la época del año de otoño e invierno, hacen que las facciones se vean más fuertes, agresivas y menos dulces, y vamos a parecer más mayores.

Para los 30 años

En los consejos sobre cómo maquillarse según la edad, en los 30 años nos lo podemos permitir tanto pero empiezan a marcarse algunas líneas de expresión. Se ven algunas arrugas, manchas y la piel ya no es como la de 20 años, es una realidad, pero claro depende de cada uno, de nuestro cuidado y de la genética.

Según Maybelline, la mejor base de maquillaje para mujeres de 30 años es la base Dream Urban Cover porque te protege del sol, tiene antioxidantes para prevenir la aparición de arrugas, y además cubre las imperfecciones que ya se empiezan a notar en estas edades.

En este caso se destaca aquel look no make up porque es lo que se lleva y queremos también mostrarnos más naturales pero sin renunciar a mostrar un rostro mucho más bello gracias a los tips que nos dan algunos maquillajes.

Para esto hay que aplicar la base y colorete y claro una sombra de ojos de un tono algo clara. En los labios, hay que destacar un poco de gloss porque el brillo es fantástico, dulcifica el rostro e ilumina nuestra cara.

Maquillaje para los 40 años

A los 40 años la piel es realmente algo más diferente porque ha perdido parte de su elasticidad, y las arrugas serán mucho más acusadas. En este caso, se notan más las manchas, puntos negros, líneas de expresión y otros. Maybelline aconseja entonces apostar por un maquillaje hidratante y con propiedades que te ayuden a borrar las arrugas de expresión. Así puedes uno maquillarse según la edad.

En cuanto a la base de maquillaje, destacan el de Bayas de Goji y Colágeno que ayuda a hidratar la piel profundamente, y a devolverle la elasticidad perdida.

También hay que hacer uso del borrador y el corrector para disimular aquellas imperfecciones de nuestro rostro. Los antiojeras son también importantes para no vernos tan cansadas.

Para mujeres de 50 años

El maquillaje para mujeres de 50 años no debe ser demasiado marcado aunque se permita más que el que nos ponemos a los 20 años.

Maybelline explica cómo es la piel en esta edad pues suele resecarse con mayor facilidad. Por tanto debe contener un máximo de hidratación y a lo largo del día con la finalidad de que las arrugas no se hagan más profundas.

Por suerte, en estos momentos nos encontramos con varias cremas hidratantes específicas para retroceder el tiempo y aunque no se tener 20 años de nuevo si bajar a 40 al menos. Para esto, los expertos avanzan que van mejor las bases que posean ingredientes anti-edad.

Aconsejan fórmulas que tengan Ácido Hialurónico y Colágeno que dejarán la piel jugosa un acabado satinado. En esta edad, hay que realzar las cejas, llevar unos labios nude y unos ojos sutiles.

Hay que usar productos para pieles maduras, con correctores, con mayor luminosidad con el fin de ofrecer frescura y para que la piel se vea más viva, y nada apagada porque en esta edad la piel puede estar realmente más opaca, sin vida y menos natural. Pues a los 50 y si la piel se ha cuidado menos entonces está más apagada y pierde esa firmeza que sí hay en los 20 y 30 años.

Ahora conocemos algunos trucos para maquillarse según la edad, pero lo que está claro es que hay que cuidar la piel en todas las edades y mucho más a partir de los 30. Es entonces cuando pierde esta elasticidad y el colágeno natural que solemos tener y que se va perdiendo a medida que avanza nuestra edad.

Y muchos maquillajes pueden en realidad adaptarse a cualquier edad especialmente los tonos claros.