Los cinco vestidos coquette que Shein no para de vender

Lo romántico se lleva y por esto las tiendas de moda tienen cantidad de prendas de este estilo. Los cinco vestidos coquette de Shein, son los que te pondrás. No te los pierdas.

De diversos colores, los vas querer durante esta primavera y seguramente te los pondrás también en otras estaciones del año.

Cómo son los cinco vestidos coquette que Shein

Vestido de tirante floral

en azul clarito y con diversas flores, es el vestido de tirantes y super primaveral que vas a querer en este momento.

En sus detalles, destacar que es multicolor, floral, estampado, con nudo, tirantes finos, siendo el ajusto regular, realizado en 95% Poliéster, 5% Elastano. Y entre los diversos cuidados hay que destacar que se lava a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave.

Hay diversos comentarios positivos para este vestido, así que ya sabes qué debes hacer si quieres vestir a la moda y por poco precio.

En este caso, pagarás 22 euros por este vestido y las tallas que en este momento tienes son la 34, 36, 38, y 40.

Vestido Bodycon

Hay más modelos. En este caso, es blanco con cerezas y que le da ese aire tan primaveral que queremos en este momento.

Es un vestido bohemio en estampado floral con detalles de bordado, volante fruncido, con el pecho fruncido. Lleva un escote cuadrado con manga tipo farol, de talle alto, siendo el material de tela tricotada. Se confecciona en 100% Poliéster.

Para cuidarlo debes seguir las instrucciones de la etiqueta. Desde Shein establecen que puede meterse en la lavadora o realizar la limpieza en seco profesional.

Tiene cantidad de comentarios positivos de clientas que lo han comprado. “Holaaa! lo positivo es que me ha llegado súper rápido, es la primera vez que me llega algo de Shein en una semana ! eso es muy importante me ha gustado mucho el vestido es precioso y fresquito, ansiosa a que llegue el calorcito para estrenarlo”, “ Fiel a las imágenes del producto: muy hermosos el color la tela se ve buena”, “Talla perfecta, me encanto el material es increíble y queda precioso”, Ideal “hermoso, cómodo, no transparenta. La tela es gruesa de calidad! Recomiendo muchísimo!”, “Fiel a las imágenes del producto: igual que las imágenes me gustó mucho y queda súper lindo”.

Este vestido se puede combinar con botas altas para dar ese contraste, zapatillas deportivas, bolsos en blanco o rojo y cardigans en este mismo tono más fuerte.

El precio es de 21 euros, en tallas que van de la 34, a la 40. No te lo puedes perder y verás que comprar en Shein es realmente fantástico y fácil.

En color celeste

En este color azul que todas queremos, tienes otra prenda que te pondrás ahora y también durante el verano.

Es tipo casual coquette, en estampado floral de margarita en un color azul algo más fuertes. Lleva tirantes, siendo el corte del bajo en forma de campana, siendo el material de 100% Poliéster.

Al tenerlo que cuidar, lo mantienes realmente bien porque tienes las instrucciones dentro de la etiqueta de las particularidades de Shein.

Se puede lavar y se limpiar en seco profesional. El precio de este vestido es de 22 euros, siendo la talla que queda en la tienda online 38. Así que si es la tuya no pierdas tiempo y coge entonces este vestido antes de que se agote.

Con este vestido serás la más original de la fiesta y todos te mirarán. Queda muy bien con todo. Tienes toda la información sobre envíos y otros en Shein.

Tirantes y flores

De tipo bohemio, y bien ajustado, tienes este modelo en flores y tirantes a base de lazos. Verás que es tipo estampado, va sin mangas, con tirantes, tipo midi y con varios volantes. Es un vestido que poco verás en otras tiendas y por esto es tan original.

Se compone de 100% Poliéster y entre sus cuidados, son lavado a mano o limpieza en seco profesional. Así que toma buena nota para que no se estropee.

Su precio es de sólo 25 euros, siendo las tallas que lo puedes comprar la 34, 36 y 38. Es un vestido que se ajusta al cuerpo de cada una y queda perfectamente.

De manga abullonada

En color blanco y flores en rosa de manera muy sutil, es un vestido realmente original, bello y primaveral.

En este caso, lleva flores de margarita, diversos detalles como nudo, lazo delantero, con la forma de pecho fruncido, con el escote cuadrado siendo la manga abullonada realmente original y que destaca un montón.

Se confecciona en 100% Poliéster y en este caso, el vestido se puede lavar a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave y muchas otras instrucciones según Shein.

Puedes comprar este vestido por un precio de sólo 20 euros y las tallas que tienes son 34, 36, 38 y 40. Lo puedes comprar directamente en la web de shein donde ves que hay cantidad de prendas.