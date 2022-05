Cinco tendencias ‘low cost’ que vuelven este verano

Con el cambio de hora se respira otro ambiente. Los días tienen más luz y eso nos invita a pensar en esas jornadas de verano que tanto nos gustan -a unos más que a otros-. Comienza a estorbar el abrigo y solo pensamos en el cambio de armario, en los vestidos fresquitos y en qué tendencias serás las que triunfen esta temporada estival. Siempre hay algo nuevo que las marcas diseñan para crearnos una necesidad más, pero también, es necesario recordar que, hay complementos, calzado y prendas que no pasan de menos, y menos mal, porque son auténticas joyas con las que podemos crear nuestros grandes looks de verano. Desde Look te damos las claves para que vayas preparándote para lo que viene, además te decimos donde lo puedes comprar a golpe de precios low cost, ¡una maravilla!

Alpargatas

Pull & Bear tiene las alpargatas de nuestros sueños, pero de nuestros sueños ¿por que? Muy sencillo. La firma que pertenece al gigante Inditex propone tanto en su página web como en sus tiendas físicas un modelo en color beite que ¡combina con absolutamente todo! Sin duda, un must have para este verano.

Tienen un precio de 35,99 euros y son ideales tanto para lucir con unos tejanos largos, flare, mom fit como con un vestido o short. Además, en concreto, este diseño, que cuenta con unas tiras de lo más chic, no pasa de moda por lo que serán un fondo de armario siempre.

Collares de conchas

Qué decir de los collares de conchas, accesorio con el que se identifica a primera vista que el verano ha comenzado. Aportan, sin duda, un estilo relajado, pero glamuroso a los outfits y, lo mejor de todo es que se pueden encontrar desde tan solo ¡1 euro!

En este caso, Shein tiene la solución. Sus accesorios de conchas y abalorios tienen la calidad suficiente para resistir los tres meses que dura la temporada estival. El diseño de la fotografía superior cuesta 1,50 euros, pero hay todo tipo de modelos, más grandes, pequeños, de colores o más sencillos.

Vestidos satinados

Por otro lado, no pueden faltar los eternos vestidos de satén. Prendas además que, se puden lucir en otras épocas del año si las combinamos con los accesorios adecuados.

En Stradivarius los podemos encontrar en diferentes tonos, negro, lila, verde o multicolor. Cuesta 17,99 euros y se puede lucir tanto para un plan diurno como para una cena algo más sofisticada.

Sandalias con plataforma

Las sandalias con plataforma que arrasaron en el 2000 están de vuelta desde hace aproximadamente dos temporadas. O las amas o las odias, no hay término medio.

En Zara hay infinidad de modelos para todos los gustos, pero si hay unas que podemos conjuntar con todos los modelitos son estas. Por 35, 95 pueden ser tuyas y al ser en un tono blanco roto combinado con material de vinilo se pueden convertir en tus perfectas aliadas este verano.

Bolsos realizados en mimbre

Un verano sin un bolso de mimbre no es verano. Es perfecto para todo. Para ir al trabajo, para salir a comer, para ir de fiesta… ¡es el accesorio de la temporada! En este caso, en cuanto a la relación calidad-precio, Shein es lo que buscamos.

5,50 euros es el precio de este maravilloso complemento que nos evitará cualquier quebradero de cabeza una vez comiencen esos días de calor.