El chollazo escondido en Mango Teen: va a ser el vestido de la temporada

Tanto para tu hija como para ti, y si tienes más bien poca estatura, entonces estás de suerte, porque tenemos el chollazo escondido de Mango Teen. Es un vestido top que vas a querer ahora. Es la prenda perfecta para ir bien fresquita durante el verano. En color azul, será tu preferido.

Cómo es el chollazo escondido en Mango Teen

Es largo y estampado con doble tirante fino que permite que vayas siempre ligera. Su tejido es de viscosa y presenta cuello pico. Vas sin mangas y presenta diversos detalles como el cierre de nudo en la espalda.

Diseñado en Barcelona, como todas las prendas de Mango, verás que está confeccionado en composición 98% viscosa y 2% metal. Para lavarlo y tratarlo, nada mejor que seguir las instrucciones de la etiqueta.

Desde Mango especifican que este vestido debe lavarse a máquina a máximo 30°c, no usar lejía, planchar a máximo 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Algo que deberás tener en cuenta si quieres que te dure varias temporadas y así lo tienes como el primer día.

La combinación perfecta

Tenemos la deportiva de cordones en color claro y tiene un precio de 35.99 euros, con el bolso cruzado de ante que tiene un precio de 19,99 euros, en fantástico collar de abalorios combinados de precio 7,99 euros, o el pack de anillos de 5,99 euros. esto sin olvidar las cuñas y las alpargatas veraniegas que le sientan de maravilla.

Dónde se compra

Este vestido está en la web de Mango dentro de la categoría Teen, en varias tallas. Es el vestido ideal para las más jóvenes, pero realmente va para todo tipo de mujeres. Tanto niñas, adolescentes y mujeres, si no eres muy alta. Sienta de maravilla y se adapta a diversos tipos de cuerpos marcando figura.

Anota bien porque las tallas disponibles son XXS de 1,52, cm, XS para 1,58 cm; S para 1.64 cm; M de 1,68 cm de altura y L para mujeres o chicas de 1,72 cm. Tienes para todos los gustos.

El precio del vestido es de 35,99 euros, y ya hay pocas unidades en determinadas tallas. Así que lo mejor es que no pierdas mucho tiempo y las compres ya de forma más cómoda y online. también sabes que puedes ir a la tienda física, en especial si tienes alguna cerca de casa, así que no te lo pierdas.

Para mayor facilidad, desde la web de Mango tienes cantidad de prendas y complementos para dar la bienvenida al verano.