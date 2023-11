La chaqueta de lentejuelas más viral del momento es de H&M

Las lentejuelas están de moda, y si quieres sumarte a la tendencia y lucirte en las fiestas y celebraciones de Navidad y Año Nuevo, no te arrepentirás al tener la chaqueta de lentejuelas más viral del momento.

Lleva detalles como lazada y es de H&M. ya la puedes comprar online y ahorrar mucho tiempo en desplazamientos.

Vas a querer la chaqueta de lentejuelas más viral del momento

Éste es un modelo oversized de chaqueta corta con lentejuelas, que incluye escote redondo, lazos de grosgrain que se anudan delante y forro de punto que le da un aspecto moderno. Por su gran relación calidad/precio, creemos que realmente vale la pena.

Ideal para tus looks navideños

No importa si piensas usarla en la cena de Nochebuena o en un evento de fin de año, una chaqueta con lentejuelas te transformará inmediatamente en la estrella de esa reunión. Brillarás con luz propia gracias al reflejo que generan estos accesorios al recibir la luz.

Y lo mejor de todo es que puedes crear distintos outfits, acompañándola con cualquier tipo de camisa, o camiseta, y pantalón.

En qué tallas y colores se vende la chaqueta de lentejuelas

Este producto está disponible en numerosas tallas, que van desde la XS hasta la 4XL. Revisa la guía de tallas de H&M porque, al haber tantas y ser oversized, la diferencia de tamaño entre una y otra es mínima. Con esa guía no tendrás problemas.

Respecto a los colores, se comercializa en esta base blanca con lentejuelas y lazada negra. Eso hace que sea perfecta para combinarla con un pantalón o un calzado negro, como te enseñaremos a continuación.

Mientras que también está en color negro y brillos en color plateado pudiéndola llevar con faldas de colores y hasta con jeans si quieres ir algo más informal.

Materiales de primera calidad

Esta prenda está compuesta en 92% poliéster y 8% elastano en su forro y 96% poliéster y 4% elastano en su tela exterior. Cuidadosamente, el fabricante mezcla estas telas para proporcionarle al cliente un artículo agradable al tacto y confortable.

Para quienes no lo sepan, el elastano y el poliéster son fibras sintéticas elásticas que se obtienen a partir del petróleo. Comúnmente, estos son dos materiales que se utilizan en la industria de la ropa para crear estilos cómodos y prácticos.

Cómo cuidar esta chaqueta

Puedes ayudar al medio ambiente y hacer que la moda sea más sostenible. Puedes dejar las prendas que ya no necesites en H&M para que ellos mismos se encargan del proceso de reutilización de los materiales. Así, reducimos los desechos y la contaminación.

Por lo demás, puedes aplicarle lejía y debes secarla colgando. No la limpies en seco ni la planches y, si vas a lavarla en lavadora, asegúrate de que la temperatura no supere los 30° C. Con esos cuidados, tu nueva chaqueta durará años y resistirá mejor el uso.

De todas formas, si tienes dudas y necesitas saber más sobre esta chaqueta que es algo más delicada, entonces puedes preguntar a la marca.

Cuál es el precio de la prenda

El precio de este producto es de sólo 39,99 euros. Es decir, es un artículo barato para lo versátil que resulta en estas fechas y que tienes tanto para las fiestas como en muchas otras salidas.

Recuerda que las entregas son gratuitas para los clientes con H&M Plus y gratuitas en pedidos de más de 30 euros para quienes formen parte del programa Miembros H&M. Si deseas gastar menos en tus compras, éste es un buen truco para ahorrar en envíos.

No tardes en comprarla porque tales prendas se acaban antes de lo que tú creas.