Calidad-Precio: Lefties tiene la cazadora de cuero más deseada

Una cazadora de cuero es un básico que todas las mujeres debemos tener en nuestro fondo de armario. Se adapta de maravilla a todos los estilos de vestir y es perfecta para las épocas de entretiempo, en las que no hace ni mucho calor ni mucho frío. Además, es muy versátil, queda bien tanto con un look sencillo de vaqueros y camiseta como con otro más arreglado con un vestido de flores. Pues bien, en la nueva colección de Lefties para la primavera hemos fichado una cazadora de cuero en color negro por tan sólo 22,99 euros que no puede ser más maravillosa.

Una chaqueta entallada con cinturón en el bajo y cierre cruzado con cremallera metálica. Confeccionada en 100% poliéster, tiene forro y queda estupendamente a mujeres de todas las tallas. Una cazadora de cuero se puede combinar con prácticamente cualquier prenda, pero queremos proponerte algunos looks rompedores para los días de entretiempo.

¿Te animas a mezclar el estilo cañero y romántico? Puedes hacerlo con una falda midi de tul en color rosa, una camiseta de manga corta blanca y la chaqueta de cuero de Lefties. Como calzado, puedes elegir unos mocasines o, si prefieres darle más fuerza y personalidad al look, unas botas militares.

Si prefieres algo más relajado, puedes elegir un vestido negro con estampado de lunares o de flores en color blanco y unas Converse. ¡Perfecta para cualquier ocasión, como salir a comer o ir a la oficina!

El origen de la chaqueta de cuero se remonta a principios del siglo XX de la mano de soldados y aviadores. A partir de los años 20 su popularidad empezó a crecer y, con el paso del tiempo, los actores de Hollywood comenzaron a llevarlas porque les daban un aire rebelde. En un principio transmitían una imagen negativa de rebeldía, hasta el punto de que se intentaron prohibir en los colegios. Hoy son uno de los principales iconos en el mundo de la moda, una prenda atemporal y que encaja con hombres y mujeres de todas las edades.

Si tú también quieres tener una cazadora de cuero sin gastarte mucho dinero, esta de Lefties vale 22,99 euros y está disponible en una gran selección de tallas, desde la S hasta la XL. Se puede lavar en la lavadora, aunque el centrifugado tiene que ser corto.