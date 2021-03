Cabello, ¿por qué se me ensucia más rápido de lo habitual?. Si te has esforzado por lavarte el pelo, secarlo y peinarlo, pero te has dado cuenta que al día siguiente o a los dos días ya lo tienes sucio, quizás es porque el cuidado que le das a tu pelo no es el adecuado.

Recientemente te lavaste el cabello , pero ya está sucio . ¿Por qué? Una de las causas más comunes al hecho de sentir el pelo sucio sería el que tengas un pelo graso, pero si además aplicas un cepillado excesivo podrías provocar un aumento de brillo, dado que en realidad lo que estás haciendo precisamente es «activar» esa grasa. Especialmente para aquellas personas que tienen cabello ondulado, los aceites que se acumulan en el cuero cabelludo pueden atravesar los mechones más fácilmente y si te cepillas el cabello frecuentemente, mueves ese sebo de un extremo al otro, provocando entonces que el pelo se vea sucio cuando a lo mejor no hace ni 24 horas desde que te lo lavaste.

¿Cómo se puede solucionar esto? Debes evitar cepillarte el cabello más de una vez al día, especialmente si es liso u ondulado. Por otro lado, y al margen de cepillarte con demasiada frecuencia, cualquier tipo de sobreestimulación puede provocar un cabello graso. De este modo, el hábito aparentemente inofensivo de pasar los dedos por el cabello, por ejemplo, puede ensuciarlo, ya que transfiere el aceite y las partículas de suciedad de las manos al cabello.

Además, el uso de determinadas herramientas para peinarte podrían ser parte del problema, ya que un cepillo para el cabello que esté sucio es un imán de grasa para el pelo. La suciedad y los residuos de los productos que utiliza pueden acumularse entre sus cerdas. Por tanto, es muy importante limpiarlos con mucho cuidado y sobre todo con frecuencia.

Otro problema es » lavarse demasiado el cabello «. Lo entendiste bien, ¿el exceso de higiene también puede ser perjudicial? El champú está diseñado para limpiar el cuero cabelludo y eliminar el exceso de sebo. Pero si abusas de este o lo aplicas a lo largo de toda la longitud del cabello, el champú puede dañarlo. ¿Cómo? Lo despoja de la pátina protectora dejándolo secos y con puntas quebradizos. Debes aprender a lavar solo las raíces del cabello, porque las puntas quedarán limpias cuando simplemente enjuagues y además, a lavarte el pelo un máximo de dos o tres veces por semana.