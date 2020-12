Si has pensado en cortarte el pelo próximamente o tal vez deseas un simple cambio de color, puede que tengas dudas o no sepas si lo que quieres hacer te va a quedar bien o no. Conozcamos entonces una serie de pautas y consejos que os van a servir para acertar con vuestro corte de cabello o elección de color.

Cabello: cómo elegir el corte y el color adecuados

Acertar con el corte de cabello o elegir un color que resalta nuestra belleza es algo que nos hace sentir bien, pero no todos los cortes son para nosotras, de la misma manera que no todos los tintes nos van a quedar bien. Por ello siempre es necesario ponerse en manos de un profesional, dado que son los estilistas los que estudiarán nuestras facciones y verán si por ejemplo un corte bob es adecuado para ti o si el rubio es tu color.

Al margen de ponerte siempre en manos de alguien que sea profesional, no estará de más que vayamos «aleccionados» o sabiendo de antemano qué corte y qué color de pelo son los que mejor nos van a quedar, ya que en muchas ocasiones vemos un corte en una revista o vemos a una actriz estrenando tinte y pensamos que tal vez a nosotras nos va a quedar bien. Si sabes cómo elegir corte o color, sabrás antes que nada si ese nuevo corte de Jennifer Lopez o el tinte de Penélope Cruz son para ti.

Corte de pelo

No todos los cortes se ven bien y se adaptan a todos los rostros. Un buen corte también depende de quién lo use y de la cara de esa persona. De este modo, podemos decir que no se recomiendan cortes muy cortos para aquellos con rasgos cuadrados, pero tampoco se recomienda dejar el pelo muy largo.

En el caso de una cara redonda, será mejor elegir un corte con cabello desfilado y luego crear un contraste con capas verticales.

Por otro lado, cualquier corte quedará bien para aquellas que tengan la suerte de tener una cara ovalada. En este caso, la inspiración viene dada por la línea de la mandíbula , o si está bien definida y dibujada, o no, pero quizás, uno de los mejores cortes que podéis haceros si tenéis este tipo de rostro, es el corte pixie.

Volviendo a los rostros cuadrados, es mejor que elijáis un corte que permita suavizar las líneas como por ejemplo un bob largo o una media melena hasta los hombros, mientras que los rostros con la frente alta y ancha son perfectos para un corte con el flequillo largo o voluminoso para rellenar la frente y el rostro.

Color de pelo

En el caso de que lo que desees es cambiar el color de tu pelo pero no cortarlo, será bueno elegir un color que te defina y te represente.

Según los expertos, puedes elegir el color de cabello adecuado según la forma de tu rostro o el color de tu cutis.

Para elegir el color de cabello correcto, hay una serie de factores a considerar: entre ellos definitivamente debes considerar el color de tus ojos, piel e incluso tu cabello. El paso es entonces elegir el color que te gustaría: ¿quieres un color claro u oscuro o cuánto te quieres atrever? ¿Quieres sorprender a los demás con un color diferente? Considera todas estas opciones antes de elegir el color que más te convenga.

En caso de que vayas a una peluquería, sigue el ejemplo de algunas fotos y pídele opinión al experto. También verifica el color de las venas para determinar qué color es el más adecuado para usted.

El color de ojos es igualmente importante. De hecho, en el caso de los ojos marrones o avellana, opta por un color marrón para el cabello. Si tus ojos son de color claro o azul, elija un color de cabello dorado o bronce.

Evita optar por colores más claros o más oscuros que tu piel. En ese caso, el efecto no será el mejor y es probable que cause daños graves.

Últimas observaciones

Para elegir el corte de pelo y el color adecuados para cada una de nosotras, hay que hacer un par de consideraciones. En cuanto al corte de pelo, ten en cuenta algunos factores y como decimos, intenta elegir un corte que se adapte a tu rostro.

Si por ejemplo tienes una cara redonda, un corte como el bob largo y escalado es perfecto, mientras que el bob clásico debe evitarse. Cada rostro se adapta perfectamente a un corte diferente: tenlo en cuenta cuando decidas cambiar por completo de look. Puedes pedirle consejo a tu peluquero para que puedas elegir un corte que se adapte a ti y a la forma de tu rostro.

En cuanto al color, debes apuntar a algo que te guste. Si quieres teñirte el pelo para cubrir algunas canas, simplemente opta por el mismo tinte que el color de tu cabello. Si deseas cambiar completamente tu apariencia y color de cabello, debes elegir algo diferente. Realmente depende de tus gustos, del color que quieras adoptar y de lo atrevida que quieras ser. Si te encantan los colores neutros, quizás sea mejor optar por un color como el marrón oscuro. Por supuesto, tal y como hemos comentado, el color también depende de una serie de factores, como el color de tu cabello, tu complexión , etc.

Si quieres ser atrevida y cambiar por completo, quizás sea mejor optar por un color como el rosa o el azul: seguramente son colores que sorprenderán a los demás y te harán ver diferente. Incluso en este caso, sería mejor contar con los consejos de expertos y evaluar juntos el tipo de color que mejor se adapta a ti, a tu rostro y a tu cutis. Déjate guiar en esta elección y al final quedarás satisfecha.