El bolso que llevan todas las pijas madrileñas es de Tous: su color te va a enamorar

Tous es la marca de moda entre todas las pijas madrileñas, desde que descubrieron el bolso más viral del momento, su color y diseño te enamorarán. El bolso es uno de los complementos qué más podemos ver en estos días de frío intenso, es el elemento que nos acompaña y con el que quizás invertimos menos esfuerzos. Es la carta de presentación que seguramente conseguiremos destacar aún más de la mano de una de las marcas de referencia del sector. Tous nos ofrece un tipo de complemento que ya está en casa de todas las pijas madrileñas.

Tous tiene el bolso que tienen todas las pijas madrileñas

La marca catalana Tous es una de las que lleva presente años y años en el mundo de la moda. Es una de las opciones que hasta hace poco representaba el lujo, pero ahora se ha convertido en un básico para todas. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que es mejor tener un buen bolso que esté presente varias temporadas que uno que tengamos que cambiar cada año.

Tous dispone de un tipo de complemento que tiene todo lo necesario para lucirse siempre. Ha sido capaz de crear unos diseños y una marca totalmente icónica que ha acabado siendo la que nos acompañe en más ocasiones. Justo lo que necesitamos para poder lucir un complemento de esos que siempre quedan bien.

Cada detalle de un bolso Tous ha sido diseñado para destacar. Cada colección nos regala esos básicos que queremos convertido en una pieza que puede acabar siendo la que esté más presente en nuestro día a día. Buscamos un buen compañero de viaje y para conseguirlo, nada mejor que un bolso de este tipo.

Las pijas madrileñas tienen muy claro cuál es el bolso Tous que reúne todas las tendencias, incluido un color de esos que destacan por sí solo. Es el complemento ideal para descubrir la esencia de un tipo de pieza de esas que podremos ver llegar en numerosas ocasiones a cualquier look. Es cuestión de elegir la que mejor se adapte a lo que queremos.

Te va a enamorar el color y el diseño de este bolso Tous

El bolso bandolera que todo el mundo quiere está en Tous y es una auténtica maravilla. La marca no ha dudado en darle la importancia que se merece convertido en una pieza de esas que siempre queda bien. Para que encaje con todos los looks le ha dado una gama de colores realmente sorprendente.

Tal y como figura en la descripción de este producto: “¡Completa tu look con este accesorio versátil para triunfar en cualquier ocasión! Elige el bolso bandolera pequeño Audree menta de la colección TOUS La Rue New y lleva contigo la elegancia con este accesorio.” Según su sus características: “Bolso bandolera pequeño Audree TOUS La Rue New de piel sintética en color menta. Cierre de solapa con dos botones magnéticos. Bolso con un bolsillo abierto en la parte delantera y dos compartimentos abiertos en el interior. Asa bandolera ajustable. Medidas (ancho x alto x fondo): 14 x 19 x 12 cm.”

Toda la colección Tous La Rue New es un homenaje a los clásicos de la mano de un tipo de complemento que recrea estas líneas maestras que se han convertido en las que buscamos en estos días. Es un bolso que tiene un aire clásico combinado con unos colores modernos que son los que nos acompañarán en estos días.

Tous ha sido capaz de deleitarnos con un básico que parece sacado de una tienda de moda de Paris. Justo lo que deseamos para poder lucir nuestra mejor carta de presentación, partiendo de la base de que acabará siendo lo que se convertirá en lo más visible de un look con el que seguramente triunfaremos.

Tiene un aire profesional, pero a la vez informal. En esos pequeños detalles es dónde recae esta versatilidad plena que podemos crear con cualquier tipo de look. Que acabará siendo el que marcará el antes y el después en nuestro estilismo. Si nunca has tenido un Tous ha llegado el momento de conseguir el tuyo por mucho menos.

Las rebajas de Tous nos permiten obtener este bolso de lujo por mucho menos. Una buena opción para darle a nuestro día a día un buen compañero de viaje. Con un 40% menos, estos bolsos que en general son caros, aptos para los bolsillos de las pijas madrileñas entran en el presupuesto de todas las casas y lo hace de la mano de un modelo que es realmente versátil y práctico.

Tous vendía este bolso por 165 euros y ahora puede ser tuyo por 95 euros, un buen descuento que puedes aprovechar. Hazte con el bolso del momento, está destinado a agotarse por momentos.