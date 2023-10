El body de hilo metalizado de Zara que favorece a todos los cuerpos

Zara tiene el body de hilo metalizado que favorece a todos los cuerpos, un buen básico que no puedes dejar escapar esta temporada. A la hora de conseguir las mejores prendas, nos centraremos en un básico capaz de permitirnos crear unos looks que seguro que impresionarán. Para un brillante día de oficina o una cena com amigos lejos de la ciudad, nada mejor que un body de hilo metalizado de Zara. Hazte con el básico de la temporada, para las fiestas o el día a día te quedará de lujo y cuesta muy poco.

Cualquier tipo de cuerpo quedará perfectamente enmarcado en este body de hilo metalizado de la nueva colección de Zara. Podemos conseguir un tipo de prenda que combinará a la perfección con un armario de lujo a precio de saldo. Si estás buscando una prenda a la última sin invertir demasiado hazte con este body.

No importa la edad o la talla, Zara ha diseñado esta prenda para todas las mujeres, es el básico que estabas buscando y te acompañará ahora y siempre. Al ser una pieza básica que solo tiene como elemento estrella el tono brillante, lo podrás llevar en numerosas ocasiones. Temporada tras temporada te esperará en el armario.

El escote recto estiliza. Podrás lucir hombros y una pieza de ropa que solo decides cuando enseñar. Puedes llevarlo debajo de una camisa y dejarlo salir al final de una jornada de trabajo o de una cena especial. Por lo que podrás verte con este increíble escote siempre que lo necesites. Aporta seguridad a todo tipo de tallas.

Al ser de manga larga lo vas a poder llevar en las principales fiestas de otoño y de invierno, pero también de una fría primavera. Con una falda o pantalones tendrás la base de un look muy brillante, perfecto para verte como la protagonista de cualquier acto que tengas en la agenda.

El toque metalizado es lo que hace de este body una apuesta segura. Para los días más festivos o menos, descubrirás el compañero de viaje perfecto. Es un buen básico para cualquier ocasión que seguro que querrás llevar siempre que te apetezca. Zara tiene esta prenda de nueva colección a la venta por solo 22,95 euros. Es uno de los más vendidos de la temporada.