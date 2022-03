La blazer de Lefties que vas a comprarte en sus tres colores cuando veas el precio

Lefties tiene la blazer de nuestros sueños, al más puro estilo Reina Letizia y a precio de saldo, es imposible no comprarla no en uno, sino en todos los colores en los que está disponible. Es el momento de ir en busca de las mejores prendas de entretiempo y para conseguir no gastar de más, las tiendas low cost nos hacen la vida más sencilla. Lefties es la marca más barata de Inditex, sin renunciar a la calidad y el diseño, podemos llevarnos a casa prendas que impresionan como esta blazer.

Lefties tiene la blazer que vas a querer comprarte en sus tres colores

Una blazer es la prenda de ropa a la que no debemos renunciar, es el complemento de una jornada de trabajo o una escapada romántica. Nada más ponernos esta chaqueta sentiremos ese aire elegante y profesional que estamos buscando en nuestro día a día. Lefties tiene la mejor blazer del momento, con una relación calidad-precio que te sorprenderá.

Es una chaqueta diseñada para ganar comodidad. Una blazer deberá darnos plena libertad de movimientos. Nunca debe quedar ajustada, por eso este diseño es de los mejores. Podremos llevar la chaqueta de entretiempo con un jersey más o menos de abrigo debajo, pero siempre con un poco de margen para poder movernos bien e incluso trabajar cómodamente.

El doble botón y las hombreras son los dos elementos que añaden la elegancia que buscamos. Estos pequeños detalles convierten una blazer básica en algo más. Le dan el porte y el acabado que necesitamos para nuestro día a día. Una blazer no solo debe ser cómoda, también cumplir con su función de darle formalidad a cualquier look. Con unos vaqueros o cualquier parte de abajo, incluso un vestido quedará bien.

El color es el punto fuerte de este blazer. En un rosa o morado que ha lucido la Reina Letizia no fallaremos esta temporada. Es quizás el más actual de los tres tonos en los que encontramos esta blazer que está disponible en Lefties por muy poco dinero. El marrón o beige también quedará de lujo en unos días de primavera en los que las flores serán protagonistas. El negro es quizás el tono más básico, per nunca está de más tenerlo en casa, combinará con todo.

El precio de esta blazer de Lefties es lo que acabará marcando la diferencia. Una chaqueta de entretiempo de este tipo se vende por solo 19,99 euros. Por ese precio, merece la pena que la tengamos en casa en todos los colores.