El Black Friday ha llegado a Lefties: descuentos de hasta el 30% en todo su catálogo de ropa

El esperado Black Friday ha llegado a Lefties, podrás hacerte con descuentos de hasta el 30% en todo su catálogo. La más low cost de toda Inditex es la que nos invita a conseguir un fondo de armario o esa pieza un poco más especial para estas fiestas a buen precio. Tener un presupuesto reducido para ropa o querer ahorrar para la campaña navideña nos invita a buscar algunas piezas muy especiales. Toma nota de esta selección de prendas para un Black Friday de escándalo en Lefties.

Descuentos de hasta el 30% en el Black Friday en Lefties

Antes de que pongas rumbo a la web o a las tiendas Lefties deberás trazar una estrategia. Mira tu armario con calma y elimina aquellas prendas que ya no te pones. Haz una lista de lo que necesitas y sabrás encontrar en el Black Friday todo lo que necesitas para llenarlo de buenas prendas de ropa a un precio de escándalo.

Sin un plan, se puede ir el dinero en piezas que no necesitas, con lo cual, al final del recorrido te darás cuenta que no has aprovechado este momento del año. Si no sabes qué comprar o quieres empezar a crear un look desde cero, te proponemos unas prendas básicas que te van a sacar de más de un apuro.

Esta es la cesta de la compra que te sacará de más de un apuro

Un abrigo de paño con capucha por 14 euros es una buena compra. Este tipo de abrigo lo puedes llevar a la oficina, al parque para jugar con los niños o a una cita con amigas. Es quizás uno de los mejores básicos de Lefties, en este caso, está en tres tonos. El gris es una buena opción, atemporal y en todas las tallas. Es una buena compra Black Friday.

El vestido satinado de poco más 11 euros que será la mejor compra para estas fiestas. Es cómodo, al ser camisero puedes dejarlo fluido o añadirle un cinturón. Con unos complementos básicos, un collar y unas botas, serás la mejor vestida de cualquier celebración. Te cansarás de llevarlo a la oficina o de cena romántica, es, además, muy versátil.

Otro vestidazo de 14 euros que parece sacado de la nueva colección de Carolina Herrera. Es un vestido con mucho estilo que se convertirá en viral esta temporada. Marta Ortega ya ha apostado por los topos y es casi imposible encontrar un vestido de este tipo a este precio. Es un fondo de armario atemporal y bonito, también te sirve para eventos y sin duda alguna le vas a sacar partido. Debes estar en la cesta de Lefties este Black Friday.

8 euros nos costarán unos Leggins que son una joya. Calentitos y con el detalle de los botones, el color burdeos es de lo más combinable. Con una camisa o un jersey crearás un total look invernal de lo más elegante. Es cuestión de que elijas las prendas que mejor combinen con un básico que siempre es una apuesta segura cuando podemos comprarlo con descuentos.

Un aire retro y un detalle de lo más bonito, así es una de esas camisas que no pueden faltar este Black Friday. En blanco para poder combinarla con todo y una estética que es totalmente atemporal y favorecedora. Se quedará en poco más de 10 euros y nos asegura el fondo de armario que buscamos. Una prenda que ahora y siempre será bonita y también puede ser un buen regalo de Papá Noel o de Reyes Magos.