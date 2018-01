Año nuevo, look nuevo. Esta es la filosofía que siguen muchas ‘celebs’ y Laura Corradini, más conocida como Chenoa, no ha querido quedarse atrás. La ex ‘triunfita’ inaugura 2018 con un radical cambio de imagen, que no ha dejado indiferente a sus seguidores. Con una fotografía publicada en su perfil de Instagram y casi a las puertas de la final de Tu Cara Me Suena, programa de televisión en el que ocupa uno de los sillones del jurado, Chenoa se ha despedido de su melena dorada para dar la bienvenida al castaño, uno de los colores que reúne todos los ingredientes para ser de los más solicitados en los salones de peluquería durante los próximos meses.

La artista, que desde hace unos meses lucía un pelo rubio degradado con raíces oscuras, ha regresado a su coloración habitual, el castaño natural. Un cambio muy favorecedor que, sin embargo, a la que fuera ‘triunfita’ en la primera edición de Operación Triunfo le está costando asimilar.

Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa) el Ene 13, 2018 at 1:38 PST

“Bueno bueno poco a poco… Me voy acostumbrando…”. Este es el mensaje con el que Chenoa ha acompañado el ‘selfie’ en el que muestra su nuevo look ‘beauty’: melena ‘long bob’, flequillo cortina y castaño cobrizo. Una nueva imagen más seria con la que la mallorquina vuelve a transformar uno de sus grandes aliados de estilo, el pelo, y que ha recibido el visto bueno por parte de los ‘chenoístas’.

Desde que se diera a conocer después de su participación en el ‘talent’ musical más exitoso de la década, en 2001, Chenoa se ha sometido a muchos cortes de pelo, largo y corto, y ha jugado con mechas, extensiones y diferentes coloraciones, que han marcado cada una de sus etapas profesionales a lo largo de todos estos años.

