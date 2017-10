Cristina Pedroche se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Recién cumplidos los 29 años, es una de las presentadoras más cotizadas del panorama televisivo nacional gracias a su desparpajo. Asimismo, en su vida privada es feliz junto al chef David Muñoz -con el que está a punto de celebrar su segundo aniversario de boda- felicidad que, según ella insiste, se refleja en su físico.

Poseedora de un cuerpo que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos debido a su evidente transformación, siempre se ha mantenido al margen de las críticas suscitadas en torno a él. Pero, más allá de sus curvas, hay algo en la madrileña que también ha cambiado con el paso de los años. Y es que desde que la conociéramos allá por 2009 como reportera del popular programa ‘Sé lo que hicisteis’ sus looks beauty también han sufrido una sensible evolución.

Fan acérrima del flequillo, lo ha explotado en todas sus versiones. Recto y muy tupido en los comienzos, enmarcaba su rostro con él, combinándolo con melena suelta lisa o rizada y con altísimas colas de caballo, estilismos que le conferían un aspecto muy fresco y juvenil. Con el paso del tiempo, Cristina se decantó por peinarlo hacia un lado, consiguiendo una imagen más madura y favorecedora.

En la actualidad, Cristina ha prescindido por completo de él y acostumbra a peinar su larga cabellera negra con raya al medio, dejando su rostro completamente al descubierto.

Si quieres ver somo ha sido la evolución beauty de Cristina Pedroche, desde 2010 hasta el día de hoy, no te pierdas nuestra galería. Y para repasar algunos de sus looks más impactantes, no te pierdas el siguiente vídeo.