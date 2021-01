Belleza natural: consíguela con estos 10 pasos

La naturalidad se impone en la belleza y de ahí que ahora haya tratamientos y operaciones de estética que busquen este fin. Una belleza natural es aquella innata pero que puede conseguirse al paso del tiempo (cuando el colágeno empieza a reducirse) siguiendo unas serie de pasos.

Para esto hay que seguir nuestra rutina de belleza a diario y verás como tu rostro está mucho mejor.

Limpieza del rostro a diario

En nuestra rutina de belleza es imprescindible la limpieza. De igual forma que nos duchamos o nos bañamos, el rostro debe ser limpiado a diario con agua y jabón y también con el desmaquillante especial para que pueda quitar los restos de maquillaje y no solo esto, de la fricción de la mascarilla, y de la polución que penetra en nuestra epidermis.

Deja de lado los malos hábitos

El alcohol y el tabaco no son nada buenos para nuestra salud pero mucho menos para nuestra belleza. Hace que el rostro se seque, que aparezcan manchas y otros, y el color del rostro sea amarillo. Así que mejor dejar de lado estos malos hábitos que solo nos traen cosas malas.

Limpieza de los dientes de manera exhaustiva

Una belleza natural también es aquella que muestra una sonrisa más blanca. Así los dientes pueden estar más sanos si los lavamos de manera exhaustiva, todos los días, con el fin de conseguir que estén más sanos.

Esto quiere decir hacerlo tres veces al día, y en toda la boca, lengua incluidas. Además deberemos ir al dentista al menos una vez al año para realizar una limpieza porque la placa que se acumula en los dientes puede dar lugar a problemas y no siempre se va con una limpieza diaria de éstos.

Crema solar

Una gran parte de las manchas y arrugas que se depositan en nuestra piel al pasar los años es fruto de los rayos del sol. Para una belleza natural, sin manchas, lo ideal es aplicar la crema solar no solamente en verano y en los meses de más calor, sino también en otras estaciones del año.

Encuentra aquellas cremas que vayan mejor con tu piel, pues nos debe proteger contra los rayos UV y con FPS de 30 como mínimo siempre que pienses estar al aire libre.

Maquillaje natural

Si quieres verte siempre jovial y con una piel como si no estuvieras maquillada, entonces apuesta por un maquillaje natural. Ahora los hay muchos, así que no te va a costar nada aplicarte varios.

Los colores claros, como el rosa, el naranja y los ocres son los que más favorecen y más naturales sientan, además del nude, que suele ser del mismo color de la piel y con esto parece que vayamos con la cara lavada, una tendencia cada vez más en boga. Esto también incluye aplicar un maquillaje que lleve muchos productos químicos.

Practica deporte

Vas a ver y sentirte mejor si practicas deporte todos los días. Verás como tu belleza natural se expande porque son muchos los beneficios de hacer deporte especialmente de aquella disciplina que más te guste.

Descansar y dormir

El secreto de muchas modelos para potenciar su belleza natural es que suelen dormir muchas horas. Sabemos que si trabajamos durante horas no siempre lo conseguimos, pero debemos trazar un horario que sirva para poder trabajar, practicar nuestros hobbys y también dormir una media de 7 a 8 horas, y en fines de semana, si podemos, mucho más.

Sonríe más y muestra tu naturalidad

Mostrar la belleza natural depende de como esté nuestro interior. Así si sonreímos mucho más, también nos veremos mejor. Esto quiere decir aportar ese positivismo que nos posiciona para ser mucho más feliz en nuestra vida.

Cosmética natural

Apuesta por la cosmética más natural y eco. Pues no posee químicos y no daña ni nuestra piel ni tampoco el medio ambiente. En este sentido nos dejará la piel siempre mucho más natural y podremos mostrar nuestra mejor cara. Ahora la mayoría de marcas ya apuestan por esta cosmética totalmente natural, así que búscala y lee bien las etiquetas para no equivocarte en los ingredientes y productos.

Correctores

Aunque restan naturalidad porque estamos corrigiendo partes de nuestro rostro, nuestra cara va a posicionarse mejor con lo correctores. Siempre en su justa medida, podemos aplicarnos aquellos para poder ocultar las ojeras, ese día que hemos descansado menos y apetece tener mejor cara.

Consejos

Bebe suficiente agua, es otro truco de modelo para potenciar la belleza, especialmente la más natural. Se recomienda beber de 1 a 2 litros de agua al día.

Come de forma correcta. Con una buena alimentación sana, nuestra naturalidad se va a ver dentro y fuera.

Disfruta con las cosas que te gustan. Si quieres mostrar una cara cada vez más impresionante, es momento de hacer caso a tus sueños y disfrutar con aquellas cosas que te hacen sentir mejor y nos motivan.