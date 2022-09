Un básico que necesitas: las zapatillas retro y blancas de Pepe Jeans

Todas necesitamos aquellas prendas básicas y de moda a la vez que han marcado diversas generaciones. Por esto necesitamos las zapatillas retro y blancas de Pepe Jeans.

Tiene un diseño perfecto, sientan bien con todo tipo de prendas y no pasan de moda. Descubre cómo son y de qué forma las puedes comprar.

Las zapatillas retro y blancas de Pepe Jeans

Son las deportivas modelo Kenton retro, y llevan variedad de detallas que las convierten en unas zapatillas ganadoras. Destacan por ser sneakers vulcanizadas, con la suela de goma presentan un tejido combinado y se cierra mediante cordones. También lleva talón en contraste y el logo en lengüeta, lateral y talón para demostrar la autenticidad de este calzado según esta marca.

Tendrás así una zapatilla la mar de estilosa y de gran calidad que te puede durar años y que luces en muchas ocasiones. están confeccionadas en material 100% Polyurethane. Para cuidar de tus zapatos debes hacer caso a la marca, de manera que en este modelo, no usar lejía, no lavar, no meter en la secadora, no lavar en seco y no planchar.

Con qué me pongo las zapatillas

Con este color blanco en combinación con marrón oscuro como detalle, es el zapato perfecto para ir al trabajo, con tus jeans y tops o camisetas de variedad de colores. da un toque informal a variedad de prendas pero también la elegancia que precisas en cada momento.

Porque si vas a una cena con amigas, a ese evento que esperas y también en fiestas diversas, también van bien y vas más cómoda que nadie.

Precios y tallas

Estas zapatillas tan estilosas están en la web de Pepe Jeans donde ya las puedes comprar. Su precio es de 59,90 euros, y están en diversas tallas: de la 36 a la 42. Si todavía no te has suscrito a su web para hacerte con estas y muchas otras prendas y complementos, hacerlo ahora tiene un 10% de descuento. Así que aprovecha esta oferta y muchas otras que vendrán.

En Pepe Jeans, aunque se conoce especialmente por sus vaqueros, hay de todo. Moda para mujer, hombre y junior. Dentro de la sección de mujer, están sus diversos jeans, ropa variada como vestidos, abrigos, tops, sudaderas, camisetas, pantalones, todo el calzado, como estas zapatillas, además de diversos accesorios (perfumes, gafas, bolsos, cinturones, mochilas, y hasta perfumes). Ya puedes entrar en su web y descubrir un mundo de ropa de alta calidad.