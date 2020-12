Así son las uñas rojas que se llevarán esta Navidad 2020

Llega el momento de empezar a prepararnos para la Navidad 2020. Uno de los primeros pasos es poner en orden nuestras uñas. Este año no serán las clásicas rojas con algunos detalles, este elemento se reinventa en todos los sentidos. Conseguiremos unas manos espectaculares con pequeños toques de luz y de color. La forma es lo que marcará las tendencias que están por llegar, la forma ovalada es la que se lleva, no tan exageradas como las de Kyle Jenner, pero casi. Si quieres saber cómo serán las uñas que se llevarán esta Navidad, toma nota de estas ideas.

Las uñas rojas que se llevarán esta Navidad serán así

La forma de la uña es lo que acaba marcando la diferencia y aunque este año 2020 se lleven un poco ovaladas. No todas las manos consiguen un buen acabado con estas uñas, antes de hacernos las uñas con una forma que no nos quedará bien, consultamos a un profesional. Conseguiremos de esta manera que nos queden de la mejor manera posible. Si somos autodidactas, mejor no arriesgarse y seguir haciendo la forma redonda de siempre con algunas modificaciones.

El color de la Navidad es el rojo, por lo que elegir este tono que más nos guste será un factor clave. Conseguiremos de esta manera las uñas más navideñas posibles. Las combinaciones del rojo son enormes, con un tono verde, negro o dorado tendremos listo un acabado de manos espectacular que se convertirá en uno de los más vistos de estas fiestas. Si queremos conseguir que nos dure más debemos poner en práctica algunos trucos de profesional.

Los punzones de manicura son un básico que debemos tener en casa para estas fiestas. Una forma de conseguir el retoque de nuestra manicura perfecto o de darle algunos detalles bonitos como algunos topos a modo de bola de Navidad o con ciertos trazados es con un punzón para manicura. Su precio menos de 10 euros es una excusa perfecta para comprarlos o pedirlos estas fiestas.

Con el color elegido y las herramientas casi listas, debemos tener en cuenta que unas cutículas hidratadas representan esa mano perfectamente acabada. Un buen aceite y tratamiento para mantenerlas en perfectas condiciones es esencial estas Navidades 2020. Son días en los que las manos sufren mucho, especialmente con los geles hidroalcohólicos. Conseguiremos que estén mejor si las cuidamos correctamente.

Cómo hacerse la manicura de esta Navidad

A la hora de hacernos la uñas esta Navidad 2020 en casa, nos pondremos manos a la obra retirando el esmalte anterior. La uña debe estar bien limpia y esta base nos ayudará a conseguir el acabado espectacular. El quitaesmalte es uno de los básicos que nos servirá para preparar nuestro lienzo en blanco.

Podemos darles forma a nuestras uñas o retocar las actuales hasta que nos queden perfectas. Dejaremos que las manos se vean lo más largas posibles. Con las uñas bien posicionadas, el acabado deberá ser el que mejor nos permita ver estas uñas. De esta manera tendremos el lienzo que vamos a pintar estas fiestas.

Usaremos el esmalte rojo de fondo para que nos sirva de inspiración y podamos trabajar sobre él con los tonos que más nos gusten. Podemos darle unos puntos dorados, blancos o de color verde, en cualquier caso, conseguiremos tener unas uñas pintadas de profesional, con un poco de paciencia y un pulso firme.

Espera que se seque bien hasta poder aplicar el siguiente color. Este proceso necesita su tiempo y en ningún caso podemos acelerarlo. Las uñas profesionales y navideñas, perfectas para este 2020 tendrán el acabado que buscamos con pequeños toques de alegría. Los colores sobre rojo son siempre más intensos, resaltarán un poco más de la cuenta, es algo que debemos tener en cuenta antes de aplicar los colores.

Por último, hidratamos las cutículas para conseguir que nos quede una mano lo más bonita posible. Aplicamos una gota se secante y de esta manera tendremos las uñas rojas de Navidad 2020 preparadas. Solo nos quedará lucirlas estas fiestas tan especiales, con pequeños retoques podremos ir manteniendo nuestras uñas hasta el próximo año. Nochevieja quizás invite a otro tipo de colores.

El rojo es una apuesta segura, aunque siempre podemos optar por unos tonos más vibrantes e intensos. El plateado o el dorado son opciones que siempre quedan bien, aunque debemos tener en cuenta que son más estacionales, difícilmente podremos combinarlos con algunas prendas de ropa que tengamos en casa, sí que combinará con la decoración de nuestro hogar. Las uñas son una fuente de motivación en esta Navidad con restricciones mantener la mente en forma y querernos un poco más es esencial. Empieza a planificar unos días de fiesta empezando por las uñas, el acabado merecerá la pena. Las uñas rojas tradicionales para esta Navidad 2020 o las más llamativas en tonos, dorado o plateado nunca fallan.