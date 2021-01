Actualmente, ya podemos tener manchas y arruguitas que con tal cantidad de productos correctores, no se van a ver. Por suerte, tenemos algunos tips para maquillar y tapar las imperfecciones del rostro.

Y además lo haremos de forma más rápida y cómoda. Pero no por esto abandonaremos nuestras rutinas de belleza, como la higiene, la crema hidratante, y luego el maquillaje.

Las pre bases que hacen milagros

Hay pre bases de maquillajes del rostro que son totalmente opacas y que una vez puestas desaparecen prácticamente todas las imperfecciones como por arte de magia. No hay milagros, claro y si las manchas son muy grandes, se notarán, pero ahora estas bases pueden sacarnos de muchos apuros.

Beber mucha agua

Es bueno para la piel y nuestra salud en general. Especialmente porque nos ayuda a hidratarnos. Esto no quitará lo que tenemos en el rostro de forma inmediata pero con el tiempo sí ayuda, porque la piel estará más joven, fina, dulce, brillante y reluciente que es lo que queremos conseguir.

Limpieza diaria

Es una máxima para el mantenimiento de nuestra piel. Cuanto más cuidada y limpieza esté nuestra piel, la verdad es que menos imperfecciones y arrugas habrá. Pues la suciedad provoca toda clase de problemas y grasa indeseada y mucho más cuanto más tiempo pase. Así que ahora que estás a tiempo, ya puedes ponerte las pilas y realizar una limpieza diaria, unas dos veces: una al levantarse y otra al ir a dormir.

Correctores, el milagro

No hay milagros y a veces, hay ciertas cuestiones que no se pueden corregir, pero otras sí. Los correctores son fantásticos porque gracias a su color neutro o nude permiten tapar o disimular ojeras, granitos, arrugas, manchas, etc.

En este caso hay correctores de distintos colores. Por un lado, los de crema, que van bien para las ojeras de color azul o el nude que es neutral. Aunque lo mejor es que sea del mismo color que tu piel, tal como suelen reconocer los expertos. De todas formas, en especial para las ojeras hay antiojeras que van bien para el momento y luego aquellos tratamientos que con el tiempo borran estas manchas.

Hay un corrector de diferente color para cada tipo de mancha. Por ejemplo el de tono verdoso puede ir bien para aquellas manchas de nacimiento, tendremos que aplicar primero la base y después este corrector que va bien especialmente para las manchas más rojas.

Máscara de maquillaje

Necesitamos que nuestro rostro esté lo más homogéneo posible y con las imperfecciones esto no sucede. Maybelline aconseja usar una máscara de maquillaje para poder dar un acabado super natural a la piel, pues necesitamos que esté más fina y puede ayudar a darle el toque suave y liso a la piel que también disimula.

No sin mi iluminador

En el 2020 hicieron furor los iluminadores para dar ese aspecto de luz y vida a nuestro rostro. Y es que son perfectos para maquillar y tapar las imperfecciones del rostro. Aportan ese tono dorado que nos gusta y consiguen iluminar nuestra mirada. Así que este 2021 apuesta por este producto porque es totalmente dinámico.

Maquillaje discreto

Maybelline apunta maquillarse (para tapar imperfecciones) de forma más natural, simplemente hacer un poco de contour con polvos bronceadores, para darle fuerza a las facciones de tu rostro. O un colorete nude para que tu rostro no sea un lienzo en blanco.

Bruma

No es un corrector pero ese tono dorado y bronceado que nos ofrece consigue reducir o al menos tratar de disimular algunas imperfecciones que se ven más con ese tono blanco que solemos tener en la cara en ciertas épocas del año (y más cuando pasamos tiempo en casa).

Come de forma adecuada por salud interior y exterior

Comer más sano con aquellos alimentos que poseen más nutrientes, vitaminas y minerales son los preferidos para poder estar mejor. Y esto repercute en nuestro exterior, por esto la piel estará mejor con aquellos alimentos con vitaminas C y D, minerales, antioxidantes, hidratantes, antiinflamatorios, etc.

BB Cream

Ya conocemos de sobra este producto. Antes hablábamos de las pre bases de maquillaje, siendo las BB Cream unas de las más demandadas porque no dejan nada de imperfección. Normalmente se usa porque tiene un acabado algo más natural que otras pre bases estándares que encontramos en el mercado.

Consejos