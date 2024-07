Amor a primera vista: así son los vestidos rebajados que Scarlett Johansson no para de ponerse

La actriz Scarlett Johansson es noticia pues acaba de presentar en España su última película ‘Fly me to the moon’. En esta presentación se la ha visto con un elegante vestido en negro, con escote cuadrado y manga corta. Es ajustado y corto, y lo mejor es que hemos visto varios clones de esta prenda en algunas tiendas. ¡Y de rebajas! La actriz se mostró contenta posando junto al actor de reparto el film, Channing Tatum. Su estilo es más bien discreto y como el negro siempre es una perfecta opción, es lo que decidió ponerse para presentar esta nueva película. Así son los vestidos rebajados que Scarlett Johansson lleva.

Además fue con un moño y raya en medio, maquillaje más bien suave, a base de rosas, ocres y dorados, y una sombra de ojos más oscura que ensalzaban sus ojos azules. Si quieres ir con el look de Scarlett lo tienes fácil porque hay algunas prendas, y con descuento, similares al vestido que llevaba. También son cortos, y con el mismo diseño. Está claro que no es el mismo pero casi igual. Busca el modelo, la talla y no esperes o más adelante no estará porque suelen agotarse en este tiempo de rebajas. De paso, puedes obtener algunos complementos como zapatos de tacón y hasta bolsos que le irán siempre bien. Veamos algunos de ellos y en qué lugares poder comprarlos.

Los vestidos rebajados que Scarlett Johansson

Vestido ajustado de manga japonesa en H&M

Está en varios colores , así que además del negro, lo puedes lucir en el tono que te guste más. es un vestido corto en punto pesado, un modelo ajustado con escote cuadrado, mangas japonesas y bajo recto con abertura lateral corta delante.

Qué materiales usa

Se compone de Viscosa 71%, Poliamida 25%, Elastano 4%, con el gramaje total de 71% Viscosa LivaEco™. Desde la tienda, excluyen el gramaje de componentes menores como, por ejemplo, entre otros: hilos, botones, cremalleras, adornos y estampados.

Agencia Gtres.

El gramaje total del producto se calcula agregando el peso de todas las capas y componentes principales. A partir de ahí, calculamos qué parte de ese gramaje corresponde a cada material. Para los conjuntos y los multipacks, todos los artículos se computan en conjunto a la hora de hacer los cálculos.

Está realizado en punto, siendo el elastano, una fibra sintética elástica que se obtiene a partir del petróleo (un combustible fósil). La poliamida, también conocida como nylon, es una fibra sintética que se obtiene a partir del petróleo (un combustible fósil).

La viscosa es una fibra de celulosa regenerada que se suele extraer de la madera, si bien la materia prima también se puede obtener a partir de otros materiales celulósicos.

Y la viscosa LivaEco™ es una marca de fibra de viscosa fabricada a partir de pulpa de madera.

Guía de cuidados

Puedes ayudar al medio ambiente y hacer que la moda sea más sostenible. Lleva las prendas o tejidos que ya no quieras a cualquier tienda de H&M (excepto Melilla) para que se reutilicen o reciclen.

Se puede limpiar en seco

Planchar a temperatura baja

En caso necesario, usar solo lejía sin cloro

Secar colgado

Lavado a máquina a 30º

Combinaciones: vestidos rebajados

Pendientes de aro en color dorado. Su precio es de 5,99 euros.

Colorete en barra para mejillas, labios y ojos. El precio es de 9,99 euros.

Pack de sujetadores de algodón en color negro y blanco, siendo el precio de 15,99 euros.

Zapatillas deportivas a elegir entre dos colores. En la web de H&M están a un precio de 29,99 euros.

En cuatro colores distintos

Este vestido está en color negro, siendo el que más se parece al que lleva Scarlett para su presentación. Y también en otros tonos: verde oscuro, beige claro, y rosa claro. Te llevas el que quieres.

El precio del vestido en negro

Tienes esta prenda rebajada. Si antes costaba 15,99 euros, ahora lo compras directamente por 7,99 euros, y las tallas que hay en este color es la XXS y la XL, estos siempre dentro de la tienda online.

Vestido corto ajustado de Zara

Vestido ajustado de escote amplio redondo y manga corta. Es de diseño y lleva el forro interior combinado a tono. se cierra en espalda con cremallera oculta en costura.

Materiales sostenibles: vestidos rebajados

Se confecciona en:

92% poliéster

8% elastano

100% poliéster

92% poliéster

8% elastano

Que contiene al menos: 100% poliéster reciclado certificado RCS y en tejido secundario de 92% poliéster reciclado certificado RCS , en exterior, 92% poliéster reciclado certificado RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio de este vestido

Está de rebajas, porque si costaba 25,95 euros, ahora lo tienes por sólo 9,99 euros, gracias al descuento del -61%.