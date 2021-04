¿Amigos con derecho? Conoce las bases que debes respetar

Los amigos con derecho no tienen obligaciones. Pero a veces no se sabe cuáles son los límites de tales amistades. La verdad es que los debéis poner vosotros, esto está claro, pero comunicarse y saber hacia dónde ir. ¡Descúbrelo!

Normalmente este tipo de relaciones surgen de forma esporádica y cuando no se espera nada más entre los dos. Pero hay casos en los que esto evoluciona a más y entonces puede convertirse en una relación estable sin haberlo buscado ni quererlo.

Establecer límites desde un inicio

Que de vez en cuando seáis más que amigos no da derecho a que la otra persona no salga con quien quiera, incluso que se enamore. Entonces hay que establecer las bases sobre esta especie de relación que tenéis y poner límites. Que estén bien claros para que luego no haya malentendidos.

Si lo ves más que amigos con derecho, hay que decirlo

Si de golpe un día ves a tu amigo como una persona distinta no tanto como amigo y empiezas a sentir más cosas por él, hay que contarlo. Porque esto puede hacer que vuestra amistad se rompa. ¿Te has preguntado si él piensa lo mismo? Pues quien sabe.

Mejor no contarlo a la gente

Las relaciones de amigos con derechos suelen ser algo complicadas. Por esto lo mejor es no ir prodigando por ahí que sois algo más porque hay quien no lo va a entender. Esto se suele confundir y hasta os podéis enfadar si no lleváis bien la situación.

Seguir pasándolo bien como amigos

Aunque esta relación sea algo confusa, esto no tiene porque mermar las cosas que soléis hacer juntos. Es decir, podéis seguir pasándolo bien como amigos e ir a los lugares que os encantan. Porque a veces no se necesita nada más ni darle más vueltas a una relación. De hecho, es mejor que sea así si os sentís cómodos.

Nunca hay que expresar celos

Si durante este tiempo donde os va bien, se muestran los celos, puede ser que entonces la cosa vaya a peor. Porque cuando realmente no sentís nada fuerte el uno por el otro entonces no hay cabida para tales situaciones.

Consejos