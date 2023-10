Amelia Bono lleva el chaleco viral de Zara que está arrasando

Lo vas a lleva en tus salidas más especiales. La influencer Amelia Bono se lo pone y sienta genial. Es el chaleco viral de Zara que queda estupendamente.

Con blazer y falda plisada naranja, es la mejor elección cuando tienes una cita, una cena o incluso en una fiesta.

Así es el chaleco viral de Zara que está arrasando

Es de sastre y efecto piel. Un chaleco bien sofisticado de escote pico y manga sisa. Lleva falsos bolsillos delanteros de vivo y se cierra de manera cómoda, y frontal con botones forrados a tono.

Lo tienes con vaqueros, con pitillo, shorts en efecto piel, blazers, y hasta con faldas plisadas tal como lo hemos visto en Instagram con Amelia Bono.

Cuál es su composición y cómo lo podemos cuidar

El chaleco está confeccionad en 100% poliéster, con un recubrimiento de 100% poliuretano, con forro de 100% poliéster.

Para cuidarlo, desde Zara aconsejan que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

En este caso, puedes lavarlo a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora y se puede limpiar la superficie del material con agua y jabón neutro.

Completa tu look

Para poder llevar este chaleco, en Zara hay determinadas prendas como la falda midi de efecto piel de 25,95 euros, la cazadora biker efecto piel de 39,95 euros, las bermudas de pinzas en efecto piel y precio de 25,95 euros, el botín biker de hebillas de piel que tiene un precio de 49,95 euros, la falda mini de tablas y también de efecto piel y precio de 25,95 euros, además del pantalón cargo en negro y satinado que puedes encontrar en la misma web y de precio 29,95 euros.

Cuánto cuesta el chaleco

Tiene un precio de 27,95 euros, y las tallas en las que lo puedes comprar van de la XS a la L. debemos tener en cuenta que este producto talla más grande de lo habitual.

Ya puedes hacer tus pedidos en la web de Zara y tenerlo en casa de la mejor manera y de forma rápida. También puedes comprobar la disponibilidad en tienda desde la misma web, esto especialmente si vas a pasar por alguna tienda o las tienes cerca.