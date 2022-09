Abrigos, chaquetas, cazadoras, gabardinas… es tiempo de adquirir aquellas prendas de entretiempo que te pondrás en este momento. Y las influencers lo tienes claro, por esto Amelia Bono arrasa con la chaqueta más espectacular de Scalpers.

Aseguramos que se deja ver y que el estampado en cuadros es único. Para el día a día, en tus viajes o bien cuando sales con tus amigas.

Así es la chaqueta más espectacular de Scalpers

Te va a encantar, ¿ya has visto como le sienta a Amelia Bono? La luce en su Instagram en su viaje a Londres. Tú también la puedes obtener dentro de la web de la firma.

Este abrigo de paño de cuadros está confeccionado en mezcla de algodón y lana. Es de corte ligeramente oversize, con cuello con solapas y se cierra con botones automáticos. Además es de manga larga y lleva bolsillos insertados con tapeta.

Te preguntarás por el tejido con que está elaborada, y desde la web determinan que lleva 49% algodón, 37% lana, 13% poliamida y 1% elastano. Una garantía para poder llevar en determinados lados y no pasar frío en estos primeros meses de otoño.

Una prenda debe durar siempre que su cuidado sea realmente importante. Por esto hay que seguir las etiquetas que llevan. Además en Scalpers recomiendan no lavar, no usar lejía, no usar secadora, no planchar y no lavar en seco. Es por ello una prenda delicada que debemos preservar para tenerla durante años.

Combinaciones posibles

Es una chaqueta larga, con ese estampado de cuadros bien llamativo. Y por esto te la pones con variedad de prendas. Amelia Bono la lleva con camiseta blanca y pantalón del mismo color. Además de zapatillas del mismo color. Un look bien atrevido que luce en las vías de tren en Londres, siendo un look casual, viajero y urbano a la vez.

También te puedes poner esta chaqueta con un total black, así resalta mucho más. además de con jeans, zapatos de tacón, camisetas de diversos colores, blusas en blanco y otros. sea como sea, es una de las piezas que siempre te pondrás en tus salidas.

Hay que destacar que este estampado no conoce modas y por esto va bien ahora como más adelante.

Dónde se compra

Está en la web de Scalpers donde comprar rápidamente y de forma cómoda. su precio es de 179 euros, en tallas S y M, así que ya puedes escoger la tuya para tenerla en este momento. Una chaqueta bien diferente y de alta calidad.