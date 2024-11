Adiós a las parkas: los plumas acolchados de Sfera perfectos para el frío y elevar tu look

El frío vendrá, y lo sabes. Por esto no tardes en hacerte con los mejores abrigos para estar calentita durante el invierno. Ahora no se llevan las parkas si no los plumas acolchados de Sfera. Los hay de diversos colores, con capucha, detalles, cremalleras y los mejores materiales para estar siempre a punto.

La verdad es que estos anoraks son realmente versátiles, largos y cortos, o bien de medios, serán las mejores prendas para poder llevar durante aquellos días más fríos. Se combinan con variedad de prendas como vestidos, pantalones, vaqueros, botas tanto altas y de tacones como camperas y de montaña, además de otros para poder estar a punto a cada momento.

Los plumas acolchados de Sfera perfectos para el frío

Acolchado cuello envolvente

Abrigo acolchado de cuello envolvente. Cierre con botones a presión. Bolsillos delanteros. Está en dos colores por si quieres ir en tonos oscuros o más bien claros. En su composición, cabe destacar que se elabora en poliéster 100%.

En sus cuidados, hay que lavar máximo 30º, no usar lejía, y con planchado max 110º. Se combina con variedad de prendas top como la falda larga recta de punto con goma en cintura con precio de 25,99 euros.

Este abrigo tiene un precio de 69,99 euros en diversas tallas y lo mejor es que se compra tanto online como en la tienda física.

Anorak corto: plumas acolchados de Sfera

Es acolchado y presenta cuello cisne. Bolsillos y cinturón. Lo tienes en diversos colores: negro, beige, gris, marrón.

Los materiales son poliéster 100% y se mantiene con varias acciones: lavar máximo 30º, no usar lejía y planchado max 110º.

Abrigo acolchado

Abrigo acolchado con capucha. Es de color claro y de materiales realmente fantásticos y de calidad.

El material es de 100 % poliéster mientras que el lavado es importante: lavar máximo 30º, no usar lejía, planchado max 110º. Encuentras este abrigo tanto en la web de Sfera como en la de El Corte Inglés.

Su precio es de 49,99 euros y sus tallas disponibles son 38, 39 y 40.

Abrigo acolchado verde

Abrigo efecto acolchado con cuello camisero. Se confecciona en poliamida 100% y para cuidar esta prenda puedes lavar máximo 30º, no usar lejía, planchado max 110º. El precio de este abrigo es 39,99 euros en tallas M y L, y compras directamente en la web de Sfera.

Anorak básico: plumas acolchados de Sfera

Parka básica de manga larga y cuello alto. Cierre frontal con cremallera. Bolsillos delanteros. Se confecciona en poliester 100% y su mantenimiento es: lavar máximo 30º, no usar lejía y planchado max 110º.

Está realizada en tres colores, así tienes el color menta verde, negro y beige. su precio es de 27,99 euros en tallas de la S a la XL, si bien siempre que quieras saber si la talla va correcta, debes entonces mirar la guía de tallas que tiene Sfera y explica en su web.

Abrigo acolchado

Abrigo efecto acolchado con cuello camisero. En color verde oliva es de su colección casual y lo tienes tanto en Sfera como en El Corte Inglés a la que pertenece la primera. Se confecciona en 100 % Poliamida.

Cómo cuidar este abrigo

Lavar máximo 30º

No usar lejía

Planchado max 110º

Tienes este abrigo a un precio de 39,99 euros y las tallas van de la 38 a la 42. Ya puedes elegir la talla antes de que se agote cuando venga el invierno.

Plumas acolchados y a la moda

Los tienes de diversos estilos. Es un tipo de abrigo que se caracteriza por estar relleno de materiales como plumas naturales, plumas sintéticas o fibras suaves.

Los llevas en días de invierno, especialmente para estar más calentita y sobre todo cómoda cuando vas fuera de la ciudad. Aunque te lo pones también para ir al trabajo, a comprar o bien de fiesta con tu falda midi debajo.

Estos abrigos presentan un diseño acolchado mantiene el relleno distribuido de manera uniforme, lo que evita que se formen grumos.

Pueden ser de diversos tipos: como los naturales que llevan entonces plumas de ganso o pato: Son ligeras, cálidas y transpirables. Mientras que hay los de mayor calidad, que ofrece un aislamiento superior.

Por otro lado, los que más se llevan por su precio son los sintéticos, que se caracterizan por la fibra hueca: hipoalergénica y más económica y microfibra, siendo suave, ligera y fácil de lavar.

Cuáles son los beneficios de los abrigos acolchados

Gran capacidad para retener el calor.

De varios materiales de calidad

Con sensación acogedora y ligera.

Variedad de estilos y precios para ajustarse a diferentes necesidades.

Los tienes en muchas tiendas como los que puedes comprar en Sfera.

Los tienes algo más elegante y también casual, si bien casi siempre suelen ser más algo deportivos que para una fiesta donde entonces se prefieren los abrigos de pelo o más largos.