El abrigo más rompedor de Isabel Díaz Ayuso que volará de Zara

Isabel Díaz Ayuso llegó a los actos institucionales con motivo del aniversario de la Constitución con el abrigo más rompedor de Zara. Al contrario que muchas de las asistentes al acto, la presidenta de la comunidad de Madrid optó por una marca low cost. El color rojo, uno de los favoritos para representar la bandera de su territorio fue el elegido por Díaz Ayuso para destacar entre la multitud sin gastar ni un euro de más. Este abrigo de Zara volará esta temporada de las tiendas y la página web, es la prenda más buscada del momento.

Isabel Díaz Ayuso luce el abrigo más rompedor de Zara

La valentía de apostar siempre por el color rojo de Isabel Díaz Ayuso la precede. La presidenta no teme arriesgarse en nada, ha dado más de una lección no solo de cómo hacer política, sino también de moda low cost. No es la primera vez que Díaz Ayuso viraliza una prenda, ya lo hizo en su visita a Estados Unidos con un traje negro, también triunfó en el hormiguero con una blazer de polipiel. La pasión por la marca Zara la lleva a ser una de las políticas que menos gasta en ropa, pero también la corona como la más elegante.

El abrigo rojo que Isabel Díaz Ayuso ha lucido en los actos de la Constitución ya se ha convertido en todo un icono. El mismo color que la Reina Letizia tanto ama y el estilo de una prenda de lujo que todo el mundo puede tener. El tono de la pasión y la elegancia que convierte a cualquier mujer en la protagonista de su propia vida, un look profesional, una carta de presentación que impresiona, así es este abrigo que cuesta muy poco dinero.

Este abrigo de lana tiene un precio de 109 euros. Es una prenda totalmente atemporal y bonita, perfecto para las bajas temperaturas de la capital de España y de cualquier ciudad de nuestro país en uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Abrigarse y destacar, son dos caras de una misma moneda, siempre con la elegancia propia de una profesional e imagen de mujer triunfadora.

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un ejemplo a seguir, no solo por una trayectoria que se ha forjado a base de trabajo duro y esfuerzo, también por una imagen que ha ido cambiando y se adapta a los nuevos tiempos. Vistiendo de low cost como la mayoría de las personas de este país y sin parar de trabajar por el bien de su comunidad, nada detiene el estilo y la fuerza de una mujer que triunfa en cada uno de los actos a los que asiste.