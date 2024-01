5 chollazos de las rebajas de Massimo Dutti que necesitamos desde ya

Estamos en rebajas y nuestras tiendas favoritas nos ofrece todos aquellos descuentos que nos merecemos. Los hay de todo tipo y puedes adquirir en un clic y de forma rápida estos 5 chollazos de las rebajas de Massimo Dutti.

Los vas a querer ya, y no puedes tardar si no vuelan. Elige los básicos de siempre para el día a día pero también aquellos que te pondrás en fiestas para lucir un look siempre elegante.

5 chollazos de las rebajas de Massimo Dutti

Vestido cuello Perkins

Para tus reuniones, salidas y eventos donde siempre debes ir bien vestida, tenemos esta prenda en color blanco que ahora compras de forma más barata. Es el vestido midi perkins textura. Lo mejor es que es de calidad al estar elaborado en algodón. Presenta un corte midi es ajustado, sin mangas y sienta de maravilla. Lo combinas con las botas altas negras que también están en esta tienda y quedas estupendamente.

Si su precio era de 69,95 euros, tienes ahora un descuento del -45% por sus rebajas y por esto te lo llevas a un precio de sólo 39,95 euros. Más facilidades no puedes tener.

Top punto estructura mezcla lino

Es una de las prendas que tanto llevarás para vestir como para diario en la oficina. Este top con estructura se confecciona en lino, con cuello redondo, manga sisa y bajo con aberturas laterales.

Se vende en tres colores distintos, verde, mucho más original; beige para las salidas con falda y pantalón negro; y también en color negro que sabes que te irá perfecto con todo lo que lleves.

La ventaja de disfrutar de las rebajas es que te llevas este top a mitad de precio, si costaba 59,95 euros, ahora está al -50%, y por esto lo compras a un precio de 29,95 euros. Lo tienes en diferentes tallas, corre antes de que se agote.

Camisa estampada cuello polo 100% ramio

En Massimo Dutti todo es elegante por esto se convierte en tu tienda favorita cuando necesitas aquellas prendas para vestir. Tienes desde blusas a vestidos. Como la camisa estampada que elevará tu look.

Lleva pliegue en la espalda, está confeccionado en tejido 100% ramio., con cuello pico tipo polo, lleva el puño abotonado, parte posterior más larga que la delantera y es un producto hecho en Portugal. La tienes con faldas midi y también vaqueros cuando quieras aportar un estilo algo menos formal.

Tienes la camisa que costaba 59,95 euros, a mitad de precio, y te la quedas entonces por 29,95 euros, en varias tallas, escoge la tuya y no te quedes sin ella.

Zapato tacón charol

Escoge ese zapato que te dará el toque de sofisticación que te mereces. Realizado en piel de vacuno, de alta calidad, tiene cierre ajustable con hebilla al tobillo. Hecho en España, en piel en acabado de charol, presenta un tacón de 7,5 cm.

Y lo mejor es que vas cómoda todo el día porque incluye plantilla AIRFIT®, que es técnica flexible de espuma y diseñada para ofrecer un mayor confort. La tienes para una fiesta y verás como no paras de bailar. Si su precio era de 89,95 euros, ahora esté en oferta con un descuento del -35%. Por lo que compras a un precio de 59,95 euros. Tiene amplitud de tallas para elegir la tuya, de la 35 a la 42. Corre antes de que se agote.

Chaqueta acolchada capucha botones dorados

Hace frío y necesitas un abrigo. Nada mejor que buscar en Massimo Dutti el que te guste. Esta chaqueta acolchada lleva capucha ajustable y extraíble, con cuello alto y se cierra mediante cremallera oculta por tapeta abotonada. Cuenta con dos bolsillos laterales, puño elástico, bajo ajustable mediante cordones.

En rebajas podemos comprar a un precio siempre perfecto, puesto que este plumón de alta calidad y precio de 149,00 euros está en oferta. Se aplica un -45% de descuento y lo compras por sólo 79,95 euros. Aprovecha ahora porque también tienes otros plumones, abrigos y chaquetas de diversos tipos con los que irás siempre bien calentita. Este abrigo va perfecto con vaqueros y botas camperas para el fin de semana y con vestidos y faldas para recorrer la ciudad o ir a tus mejores citas.

Por qué apostar por los chollazos de las rebajas de Massimo Dutti

Porque siempre tienes calidad a tu alcance. Como puedes ver, las prendas son top con materiales bien trabajados y también duraderos. Por esto se consideran verdaderas gangas ya que se tiene importantes descuentos de hasta el 50%. Es decir, que muchas prendas se compran ahora a mitad de precio.

Por suerte, puedes escoger entre abrigos, vestidos, tops, faldas, blusas y mucho más. Massimo Dutti garantiza así la rapidez y seguridad en sus compras online, algo que te permite adquirir variedad sin tener que desplazarse gracias a su página web.

Otra opción es ir a la tienda física donde tienes variedad de prendas para poder probarte.