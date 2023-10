5 americanas de Zara que las expertas en moda tienen en su armario

No existe armario femenino completo si no incluye al menos una americana de mujer. Son muchas las opciones que podemos encontrar en el mercado actualmente, y por eso hemos seleccionado 5 americanas de Zara como alternativas para este otoño e invierno con una muy buena relación calidad/precio.

Son de diversos tamaños, formas y colores. Escoge la que te guste más.

5 americanas de Zara como alternativas

Blazer corta solapa satinada

Una solución más seria, perfecta para salidas nocturnas con tu pareja o tus amigas. Esta blazer cropped de cuello solapa satinada y manga larga con hombreras destaca sobre todo por su cierre frontal con botón. Como cualquier prenda satinada es versátil y también podrás usarla en juntas de trabajo con tus superiores.

Su precio es de 39,95 euros con la garantía de calidad que nos ofrece Zara.

Blazer abierta manga remangada con lino

Ideal para estas jornadas todavía cálidas, esta blazer confeccionada con un tejido en mezcla de lino se adaptará tanto a eventos formales como informales. Incluye algunos detalles interesantes como su cuello solapa y su manga remangada con trabilla y botón, sin olvidar las hombreras ni los bolsillos con solapa.

También tiene un precio de 39,95 euros con diversas tallas.

Blazer entallada cruzada

Si buscas algo más ajustado al cuerpo, esta blazer de cuello solapa y manga larga con hombreras marca tu silueta naturalmente por su corte entallado. Sobresalen sus bolsillos delanteros con solapa y el cierre frontal cruzado con botones que le dan un aspecto moderno. Y el color crudo está de moda.

En este caso, el precio es algo superior, sobre 49,95 euros para diversas tallas.

Blazer recta

Otra de las tendencias son estas blazers rectas de cuello solapa y manga larga con hombreras. En particular, esta americana viene con bolsillos delanteros, además de bajo con abertura en espalda y cierre frontal con botones. Si vas a un bautizo o boda de día, es un look que no deja a nadie indiferente.

La tienes por un precio de 59,95 euros en la web de Zara.

Blazer doble faz con lana ZW Collection

La ZW Collection de Zara se distingue por sus acabados y esta blazer oversize confeccionada en tejido doble faz con lana deberías considerarla para varios de tus outfits. Tiene un cuello solapa de muesca y manga larga, bolsillos con solapa en delantero y un cierre frontal con botones.

Te la puedes comprar por un precio de 109,00 euros en diversas tallas. Ya puedes elegir entre las que te vayan mejor.