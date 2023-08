Las 4 prendas que las expertas en moda nunca comprarían: toma nota

Las expertas en moda saben muy bien cuáles son las mejores prendas para comprar esta temporada. Hay algunas que con los ojos cerrados ya deberían estar en su cesta de la compra y otras que jamás comprarían. Por lo que no es de extrañar que un vídeo viral en las redes sociales se haya convertido en un básico de la Biblia para vestir bien. Esta experta en moda nos revela el secreto mejor guardado de una mujer que entiende bien de ropa y de qué ponerse. Toma nota de qué no debes comprarte jamás.

Estas son las 4 prendas que las expertas en moda nunca comprarían

Miles de personas han visto un vídeo que nos puede cambiar la vida. Una de las expertas en moda ha dado en el clavo al exponer que 4 prendas nunca se comprarían. En estos tiempos de compras compulsivas, es importante saber qué ponernos para no equivocarnos a la hora de invertir bien nuestro dinero.

Prendas apretadas: porque no voy cómoda y queda poco estético, mejor una talla más. Este error lo cometemos en más ocasiones de las que querríamos reconocer. Con la esperanza de adelgazas o de vernos más delgadas, optamos por unas prendas que realmente no nos acaban de sentar del todo bien.

Shorts vaqueros: son más incómodos de lo que nos hacen creer. Son tendencia, aunque no a todas nos quedan bien. Además de ser difíciles de llevar o de combinar en determinadas ocasiones si son muy cortos no nos servirán para los que necesitamos.

Taconazos: Ir incómoda degrada tu imagen. Aunque nos encante verlos en los demás, los taconazos no siempre son una buena opción. Podemos sentirnos mucho más cómodas e ir a cualquier parte más feliz con unos zapatos planos. No uses tacones solo para agradar a los demás.

Prendas en oferta: solo porque esté en oferta, no significa que la necesites o la vayas a usa. En época de rebajas la tentación de comprar más barato puede ser enorme. Nos lanzaremos a por un tipo de prenda de esas que quizás no vamos a llevar nunca, solo por el hecho de que es barata, un gran error.

Estas son las prendas que jamás llevaría esta experta en moda que han desatado una oleada de comentarios en las redes sociales. Algunos de ellos quizás te sorprendan o quieras incluso opinar sobre las ideas de esta profesional de las prendas y complementos.