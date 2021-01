11 consejos para verte más guapa y reluciente este 2021

Nos merecemos un 2021 mejor. Y para empezar vamos a cuidarnos para verte más guapa y reluciente gracias a estos consejos. Desde maquillajes que hacen milagros, a aplicarse cremas, vestirse mejor o bien otros truquillos que van a hacer que mejoremos o cambiemos.

Apunta bien y déjate aconsejar para brillar más y mejor este año.

Hidratarse cada día

¿Todavía no haces esta acción? pues a qué esperas. Empieza este 2021 con una mejor piel y de paso mostrarás tu fantástica belleza por donde sea. La hidratación diaria pasa por aplicar la crema hidratante y limpiarse bien la cara, dos gestos facilísimos que no te llevan nada de tiempo y que son por tu bien y por el de tu piel.

El rojo de labios

Da un poco de luz y atrevimiento a tu maquillaje. Apúntate al rojo en labios y también en uñas, verás como te ves más guapa y de paso todo ello te levanta el mano.

Un cambio de look

Si lo que quieres es cambiar radicalmente con tu melena y verte distinta, entonces necesitas un cambio de look. Mira bien el corte que te quieres hacer y elige ese color perfecto que van bien con tu piel. Seguro que te quita años y estás estupenda.

Tu personal beauty

Para mejorar, podemos pedir cita con un personal beauty que nos va a dar los consejos y las pistas para que nuestra piel y cabello luzcan mejor.

Un consejo es hacer uso de Llongueras en casa que es el nuevo servicio a domicilio de los salones. Para esto hay entrar en su web o bien aplicación, reservar cita y un equipo viene a casa para ofrecer sus servicios a tu melena. Así ni te tienes que desplazar, y tienes a un experto sin salir de casa de la forma más fácil.

Descansa más

Un secreto de belleza que este año puedes poner más en práctica es descansar y dormir más. Con ello verás como estás mejor mental y físicamente, y podrás hacer todas aquellas cosas que te propongas. Es un perfecto truco para decir stop a las ojeras y las bolsas que se acumulan ahí por el estrés que todos llevamos.

Utiliza el champú adecuado

Quizás tengas el pelo hecho un poco desastre por el cambio de tiempo, el frío, el invierno y también porque no usas el champú adecuado. Ahora tienes mucho en el mercado, pero lo importante es usar el adecuado para tu tipo de cabello. Sea mixto, graso, seco, teñido, rizado,… así pregunta a tu profesional de la belleza sobre cuál es el adecuado y aplícate el que sea mejor.

Pásate a los productos y cosmética eco

Entre los consejos para verte más guapa y reluciente este 2021 está usar la cosmética eco. Los productos sostenibles mejoran nuestro aspecto por no usar ingredientes químicos que pueden estropearla y no velan por el medio ambiente. Con esto podrás verte más guapa y reluciente

Ahora hay un sinfín de marcas de cosmética que apuestan por ello, así que no es nada difícil encontrar un producto de tales características.

¡No sin mi iluminador!

Ya no podemos estar sin nuestro iluminador. Porque una vez lo hemos probado es lo mejor para aportar ese toque de luz que tanto nos gusta y que nos favorece. Así que si todavía no lo has probado, ya puedes ir a por ese iluminador y comprobar sus efectos.

Come de forma sana

Para que tu belleza sea todavía más visible, no hay nada mejor que pasarse a un estilo de vida saludable. Esto es comer de forma mejor y mucho más sana, pues verás cómo te sientes mejor por dentro (ganas en salud), como por fuera porque ello se refleja en nuestra piel.

Cambia de peinado

Si no quieres arriesgarte a cambiar de look total, si puedes cambiar de peinado. De vez en cuando, y para no verte igual, recógete el pelo con una cola en lo alto, hazte trenzas y déjate ver de otra manera. Se trata de experimentar para ver cómo te sientan otros peinados y estilos.

Date un capricho y cómprate tu vestido preferido

Otra cosa que debes hacer en este 2021 es hacer uso de las rebajas de este invierno es comprarte tu vestido preferido. Date ese capricho que te mereces y muéstrate con tus mejores galas para verte más guapa. Así que apunta y mira las webs con las mejores rebajas para conseguir aquella prenda soñada.

