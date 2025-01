10 básicos que voy a comprar en las rebajas de enero en Inditex

Las rebajas de Inditex nos llevan a bucear en las marcas low cost que nos permitirán tener los mejores básicos por mucho menos. Antes que nada, nos vamos a marcar un presupuesto, ponte limites estas rebajas a vas a ver tantas ofertas que no vas a parar de comprar. Zara, Lefties y Stradivarius tienen una gran variedad de prendas de todo tipo, a unos precios que costará de creer. Puedes conseguir todo lo que necesitas por mucho menos, pero debes saber qué y dónde buscar.

La lista de prendas que puedes comprar estas rebajas a precio de saldo es el otro elemento que debes tener en cuenta, partiendo de la base de que necesitas una buena organización. Sólo de esta manera vas a conseguir todo lo que necesitas y más a un precio de escándalo. Llena tu armario de buenos básicos, no puedes fallar con ellos y acabarán de darte lo que necesitas para hacer frente a una gran variedad de necesidades que debes tener en cuenta. Te proponemos 10 básicos que acabarán siendo tus mejores aliados de un estilo que realmente puede acabar siendo todo lo que necesitas y más.

Las rebajas nos traen estos 10 básicos de Inditex a precio de risa

Lefties tiene la chaqueta definitiva, por 12 euros, tienes una prenda de esas que parece que cueste mucho más. Es un básico que vas a necesitar y que pega con todo. Si te vas de viaje y sólo puedes llevarte una chaqueta es esta. Te combina con el vestido de fiesta y con el chándal, buena, bonita y barata.

La blazer de 9 euros que debes tener en tu armario. Es perfecta para el entretiempo o llevar debajo del abrigo. Para una entrevista de trabajo, una cena romántica o cualquier compromiso, te llevas una pieza de esas que siempre quedará bien a un precio tan bajo que te costará encontrar nada parecido.

Un vestido de punto por 7 euros, una prenda que se adapta a tus movimientos y seguro que te sacará de más de un apuro. Puedes hacerte con un tipo de prenda que con un cinturón o una camisa debajo le cambiarás por completo el estilismo. Lefties tiene vestidos desde 4 euros espectaculares.

5 euros te cuesta la camisa blanca que te combinará con todo y es la prenda por excelencia que seguro que te sacará de más de un apuro. Con unos vaqueros o con unos pantalones de vestir, Lefties te lo pone muy fácil con este tipo de pieza que se vende por muy poco dinero.

9 euros cuesta en chaleco de Zara más favorecedor, con las perlas que son tendencia seguro que vas a triunfar en cualquier reunión de trabajo. Es una de esas prendas versátiles y básicas, ideales para las rebajas, lo puedes llevar con una camisa blanca debajo o sin nada. Prácticamente durante todo el año te quedará bien.

Un jersey de manga larga por 9 euros, teniendo en cuenta que son prendas que siempre se necesitan y que, seguro que vamos a llevar en numerosas ocasiones, es uno de esos básicos que no puede faltar. Vamos a conseguir un estilo de 10 con esta prenda que tienes disponible en 3 colores distintos en Zara.

Un pantalón ancho, perfecto para combinar con la blazer de Lefties es de Zara y se vende por menos de 10 euros. No necesita plancha por lo que puedes llevarlo a todas partes sin miedo a nada. El hecho de que vaya con cintura elástica es un plus que no debes dejar escapar.

Un jersey de punto de lo más calentito te costará sólo 15 euros en Stradivarius. Te costará elegir el color que más te guste. Hay una gran variedad y seguro que tendrás la opción de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Hazte con ellos y no dudes en conseguir aquello que deseas, más por menos. En este caso tienes un 46% de descuento, puedes comprar 2 jerséis al precio de uno.

12 euros te costará el pantalón de vestir con el que podrás combinar todo tu mundo. Un buen básico que seguro que se convertirá en tu mejor aliado. Ya sea para ir a la oficina o para salir de fiesta, es, sin duda alguna, la prenda de ropa que estás buscando para estos días de rebajas.

5,99 euros, es lo que cuesta el bolso tote que triunfa y que puede acabar siendo el básico de tu día a día. Para llevar los túpers de comida, los libros de la biblioteca o todo nuestro mundo en él, es ideal. Lo tienes en varios colores, por lo que, lo más difícil será elegir el que más te guste. Por este precio, puedes comprar varios.