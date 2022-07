La relación entre la princesa Magdalena de Suecia y su cuñada, la princesa Sofía, ha estado marcada a lo largo del tiempo por los desencuentros. Una situación que deriva del pasado amoroso del príncipe Carlos Felipe y que ha generado varias polémicas. Según algunas fuentes, parece que en estos momentos la situación se ha agravado.

Hace ocho años, el príncipe Carlos Felipe de Suecia se comprometió con la joven Sofía Hellqvist. Fue el 27 de junio de 2014 cuando la familia real sueca hizo oficial el compromiso y un año después, la pareja puso el broche de oro a su historia de amor con una emotiva boda. Sin embargo, antes de que el Príncipe conociera a su actual esposa y madre de sus tres hijos, lo cierto, es que mantuvo una intensa relación que duró una década con Emma Pernald. Una mujer que, a diferencia de Sofía, era del agrado de la familia y que además, es muy amiga de la princesa Magdalena.

Por este motivo, la sombra de Emma Pernald siempre ha planeado sobre la pareja, para disgusto de nuera de los Reyes Carlos Gustavo y Silvia. Una situación que ahora se ha agravado, a pesar de que durante un tiempo no se había hablado del tema, es más, se ha visto a las dos hermanas de Carlos Felipe compartiendo actos y en actitud cordial con su cuñada, a pesar de que se rumoreaba que no la podían ni ver. En el caso de Emma Pernald, Sofía casi se cruza con ella en año 2013, cuando la invitaron a la boda de la princesa Magdalena y Chris O’Neill, donde además, la amiga íntima de la Princesa estuvo a punto de ejercer de dama de honor. Sin embargo, el príncipe Carlos Felipe intervino y evitó que su entonces novia pasara un mal rato. Eso sí, la princesa Magdalena tuvo que aguantarse el disgusto de no contar con una de sus mejores amigas. Algo que también ocurrió en el bautizo del príncipe Nicolás, según cuentan, por petición expresa de la princesa Sofía.

A pesar de que la situación se ha mantenido relativamente tranquila en los últimos tiempos, una revista sueca apunta a que Magdalena ha invitado a su amiga a la celebración de su cumpleaños. Un detalle que ha supuesto un cisma para la familia, pero al que la Princesa ha hecho oídos sordos en esta ocasión.

Sin embargo, tras este ‘altercado’, ambas tendrán que verse las caras en breve. El próximo 14 de julio se celebra el cumpleaños oficial de la princesa Victoria, que alcanza una cifra significativa: cuarenta y cinco años. Aunque la heredera es la gran protagonista de la jornada, lo cierto es que resulta inevitable que el reencuentro entre Sofía y Magdalena sea uno de los temas más destacados. Habrá que ver cómo se desarrolla la jornada.