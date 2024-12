Entre sidra y dardos: el príncipe Guillermo se sincera sobre su proyecto más importante

Cada vez es más habitual que los miembros de las diferentes familias reales muestren facetas poco conocidas de su vida a través de las redes sociales, lo que permite a sus seguidores ver una imagen más cercana y familiar de los royals. Los príncipes de Gales son unos de los que mejor dominan esta cuestión. Por ejemplo, Kate Middleton eligió su cuenta oficial como medio para informar directamente al mundo de su enfermedad, al igual que meses después compartió un vídeo en el que confirmaba que había terminado el tratamiento de quimioterapia. Ahora ha sido el príncipe Guillermo el que ha protagonizado un divertido vídeo en el que se sincera sobre algunos importantes detalles de su vida.

Junto a la actriz Hannah Waddingham, el heredero al trono ha disfrutado de una partida de dardos mientras ambos hablaban de un nuevo documental centrado en una de las iniciativas más importantes para el hijo mayor del rey Carlos III, el Premio Earthshot. Un proyecto que demuestra el compromiso de Guillermo con el medio ambiente, heredado de su padre y también de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Earthshot Prize (@earthshotprize)



En un vídeo promocional sobre el documental -que se estrena en los próximos días-, se puede ver al heredero y a la actriz charlando animadamente sobre la importancia del Premio Earthshot mientras ambos disfrutan de una sidra y de una partida de dardos, aprovechando que ahora se está celebrando el campeonato mundial de esta disciplina. «Siento alegría y miedo por igual por jugar a los dardos con el futuro rey de Inglaterra», dice la intérprete en el clip. Unas palabras a las que Guillermo responde riendo: «Las damas primero, para poder ver a qué me enfrento».

Su proyecto más importante

Al margen de la divertida partida, el futuro monarca aprovechó la ocasión para sincerarse sobre su iniciativa ecológica y dijo que era muy fundamental promover una serie de cambios para lograr un futuro más sostenible. El heredero compara su proyecto con una aplicación de citas que conecta a innovadores con inversores para encontrar nuevas ideas para salvar el planeta. «Los cambios futuros que queremos ver deben comenzar ahora», ha recalcado el príncipe de Gales.

El príncipe Guillermo junto a sus hijos. (Foto: Gtres).

«La clave es crear una economía circular en la que lo que se utiliza procede de forma natural del medio ambiente y puede volver a incorporarse al mismo. No se trata de renunciar a las cosas que queremos, no tenemos que sacrificarlas, pero sí de hacer las cosas de una forma ligeramente diferente que no dañe lo que nos importa», ha dicho el hijo mayor del rey Carlos III.

El Premio Earthshot junto con su proyecto para acabar con el problema de las personas sin hogar en el Reino Unido son las dos iniciativas más importantes con las que el príncipe de Gales está definiendo su forma de hacer las cosas. Un legado para el futuro que sigue los pasos en medio ambiente de su padre y los de su madre en materia de preocupación por las personas.

El príncipe Guillermo en Sudáfrica. (Foto: Gtres).

Su futuro como rey

Este vídeo promocional ha visto la luz junto cuando se ha publicado que tanto el príncipe de Gales como su esposa se están preparando ante la posibilidad de tener que asumir el trono antes de tiempo. Una información que por ahora no ha sido confirmada por parte de fuentes oficiales.