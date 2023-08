Cuando pensábamos que la Familia Real ya estaba disfrutando de unos días de vacaciones privadas antes de reincorporarse a la actividad normal, los Reyes y sus hijas han sorprendido con una inesperada salida en Mallorca. Este jueves, casi una semana después de la última vez que se les vio en público, don Felipe, doña Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía han aprovechado para ir al cine, a ver una de las películas más aclamadas de la temporada, Barbie.

La Familia Real en una salida en Palma de Mallorca. / Gtres

A última hora de la tarde y en compañía de la Reina Sofía -pero esta vez sin la princesa Irene de Grecia-, la Familia Real llegaba a un conocido cine de Palma de Mallorca, ante la atónita mirada de los ciudadanos que se encontraban en la zona y que apenas podían creer que Sus Majestades aún se encontraban en la isla. Ha sido la revista Vanity Fair en su edición digital la que ha adelantado en primicia los detalles de esta salida, aunque al terminar la película, los Reyes y sus hijas se han encontrado con algunos fotógrafos que esperaban para poder fotografiarlos.

A pesar de que se pensaba que la Familia Real había abandonado la isla para disfrutar de unos días de descanso en un lugar desconocido -como se ha confirmado que han hecho en otros años- esta salida pone de manifiesto que los Reyes y sus hijas permanecen en Palma y es probable que se queden en el Palacio de Marivent hasta volver a la actualidad. Hay que tener presente que el Rey viaja a Paraguay el próximo lunes y la Princesa de Asturias ingresa en la Academia de Zaragoza el jueves.

Complicidad y detalles

Esta inesperada salida ha estado marcada por los detalles. Por un lado, los looks tanto de las hijas de los Reyes, como de doña Letizia y doña Sofía han llamado poderosamente la atención. Ha sido la Princesa de Asturias la que más flashes ha acaparado, no solo por su vibrante look en rosa ‘Barbie’ -muy adecuado para la cita y que, por cierto, ha modificado a su gusto reduciendo el escote-, sino también porque es la primera vez que la vemos con las uñas pintadas de rojo.

La Reina Letizia ha apostado por un estilismo más casual, de pantalón de estilo pijamero y blusa satinada, que ha colocado de manera estratégica, con una parte por dentro del pantalón y otra por fuera, muy en la línea de las tendencias. Por su parte, la Reina Sofía, fiel a los caftanes, se ha decantado por uno en tonos verdes y un capazo de mimbre que, si no es el mismo que llevó doña Letizia hace unos días en el tradicional posado de verano, es igual, lo que indicaría que ambas tienen gustos similares.

Se desconoce si en los próximos días habrá más salidas familiares, aunque lo que sí se sabe es que en una semana volveremos a ver a la Familia Real junta en uno de los días más importantes para la Princesa Leonor, en su ingreso en la primera etapa de su formación militar.