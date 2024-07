El Rey Felipe VI ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la agenda de la Familia Real en Mallorca. El monarca ha recibido este miércoles a varias autoridades baleares en las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina. Unas audiencias que, este año, se han adelantado de fecha, ya que la estancia de la Familia Real en la isla no suele producirse hasta la última semana del mes de julio. No obstante, a pesar de que Felipe VI ha participado en estos compromisos, esto no implica que vaya a tener más actos en la isla a lo largo de esta semana, dado que, el jueves, Sus Majestades viajarán a París para participar en varios actos relacionados con los Juegos Olímpicos.

A primera hora de la mañana, don Felipe ha recibido a doña Margalida Prohens Rigo, presidenta de las Islas Baleares. Después, el Rey se ha reunido con Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento de las Illes Balears. El monarca ha cerrado la mañana de audiencias en el Palacio Real de la Almudaina con el alcalde de la ciudad de Palma, Jaime Martínez Llabrés y con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El Rey Felipe VI, con Gabriel Le Senne. (Foto: Casa Real)

La agenda de la semana

Mientras que el Rey Felipe VI ha inaugurado la agenda en Mallorca este miércoles, doña Letizia participó ayer en una reunión de directores del Instituto Cervantes en Barcelona, una de las citas a las que nunca falta.

El jueves, Sus Majestades viajarán a París para mostrar su apoyo a los deportistas españoles que van a participar en los próximos Juegos Olímpicos y estarán allí hasta el viernes, cuando tendrá lugar la ceremonia de inauguración, así como una recepción en el Palacio del Elíseo organizada por Emmanuel Macron. Una cita a la que acudirán también otros royals que estarán en París para la ceremonia de inauguración.

El Rey Felipe VI, con Jaime Martínez Llabrés. (Foto: Casa Real)

Aunque, en principio, no se espera que la princesa Leonor y la infanta Sofía estén en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, la Casa de S.M. el Rey ha confirmado que, a lo largo de los próximos días, tanto las dos hijas de los Reyes, como la Reina doña Sofía, viajarán a la capital francesa para apoyar a los deportistas españoles que participan este año. Lo que no se sabe todavía es en qué momento se trasladarán cada una de ellas a París.

Leonor y Sofía no serán las únicas royals de su generación que estarán en París durante estos Juegos Olímpicos, sino que también se espera a los hijos de los reyes Matilde y Felipe de los Belgas apoyando a su respectivo equipo, así como a las hijas de los reyes de Holanda. De hecho, las princesas Amalia y Alexia de Holanda estarán junto a sus padres en la ceremonia de inauguración el viernes.