El motivo por el que el Rey Felipe podría faltar a la despedida de Sofía en Gales

La infanta Sofía está ya en la recta final de su período en el Atlantic College de Gales. A pesar de que todavía le quedan varias semanas de clase y de que tiene las vacaciones de Semana Santa por medio, lo cierto es que en el mes de mayo la hija menor de los Reyes terminará el segundo ciclo de Bachillerato Internacional y podrá empezar una nueva etapa. Un camino del que todavía no se han dado detalles, aunque se espera que la Casa de S.M. el Rey despeje las incógnitas sobre el futuro de Sofía.

La infanta volverá a casa a mediados del mes de abril para disfrutar de las vacaciones junto a su familia, aunque no podrá reunirse con su hermana, ya que se encuentra en medio de su crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Tras unos 10 días en casa, Sofía retomará las clases para la parte final del curso, que termina el 24 de mayo.

La princesa Leonor en Montevideo. (Foto: Gtres)

Tal como aparece en el calendario del Atlantic College, los alumnos de segundo año -en el que está la infanta-, acaban el sábado 24 de mayo y se despiden de su etapa en Gales. Al igual que ocurrió con Leonor, Sofía también celebrará su fiesta de graduación con la presencia de miembros de su familia. Sin embargo, su situación será diferente por varios motivos.

Las ausencias en la despedida de Sofía

En el momento en el que la infanta celebre su graduación, la princesa Leonor todavía estará a bordo del Juan Sebastián Elcano. En concreto, según el plan de la travesía, la heredera se encontrará en República Dominicana a punto de salir para Nueva York. El paso por la ciudad de los rascacielos es la última escala del crucero para la princesa de Asturias, ya que en su caso volverá a España en avión para completar su formación en la Armada en otros buques.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

No obstante, la ausencia de la princesa Leonor podría no ser la única en la ceremonia de graduación de la infanta Sofía. A pesar de que todavía no está confirmado, en esas mismas fechas el Rey Felipe VI podría tener que viajar a Ecuador.

Está previsto que ese fin de semana de finales de mayo tenga lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Ecuador. El pasado mes de febrero se realizó en el país la primera vuelta de las elecciones y está prevista una segunda vuelta el 13 de abril, cuyos resultados definitivos se confirmarán en torno al día 24. Después de esto se celebrará la toma de posesión del nuevo presidente, que podrá ser Daniel Noboa o Luisa González. La fecha prevista para este acto es, precisamente, el 24 de mayo, por lo que coincide con la graduación de la infanta Sofía.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Rey Felipe VI lleva asistiendo a ceremonias de toma de posesión desde hace décadas, cuando asumió esta tarea siendo aún príncipe de Asturias y, salvo casos puntuales, siempre se le invita a estos actos. Se espera que en un futuro sea la princesa Leonor la que tome el relevo, pero todavía no se sabe cuándo.

En estas circunstancias no se sabe si el monarca podrá acudir a la ceremonia de despedida en Gales o si finalmente Sofía sólo podrá contar con la presencia de su madre y quizás de otros miembros de su familia.