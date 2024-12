El rey Carlos III ya ha grabado su tradicional discurso de Navidad. Es el segundo año que el monarca se dirige a los británicos y a los miembros de la Commonwealth desde la muerte de la Reina Isabel II en septiembre de 2022 y esta vez su mensaje tiene un significado especial. El año que está a punto de terminar ha sido un verdadero annus horribilis para la familia real, sobre todo, por los temas relacionados con la salud.

Aunque el contenido del mensaje aún no se conoce y habrá que esperar hasta el día 25 de diciembre a las 15:00 horas, lo que sí se sabe es el escenario que el rey Carlos III ha escogido para grabar este mensaje. El monarca ha dejado de lado ubicaciones muy vinculadas a la familia real, como el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor y en su lugar se ha trasladado hasta la capilla de un hospital. Un bonito detalle por parte del padre del príncipe de Gales en un final de año marcado por su enfermedad y la de su nuera, Kate Middleton.

Tal como se ha confirmado, el rey Carlos III ha elegido la capilla Fitzrovia. Una ubicación a la que en el pasado acudían los pacientes y los familiares del Middlesex Hospital, en busca de consuelo y momentos de reflexión. Sin duda, un escenario simbólico que deja claro que Carlos III quiere mostrar una imagen diferente y más cercana, sin miedo a que su propia vulnerabilidad sea patente. Hay que recordar que, a pesar de que se ha reincorporado plenamente a la agenda oficial, el rey todavía sigue en tratamiento para el cáncer que padece del que, por cierto, no se han dado detalles.

El rey Carlos III con su escudero, Hugh Scrope. (Foto: Gtres).

El motivo por el que el monarca no ha querido que se sepa el tipo de cáncer que padece no es otro que no desea que se ponga el foco solamente en una clase de dolencia, sino que quiere que todos los enfermos de cáncer y sus familias se sientan atendidos. Una estrategia que no se sabe si también responde a los deseos de la princesa de Gales, de cuya enfermedad nunca se han dado datos de manera pública. En su caso puede deberse también a un deseo de mantener el derecho a la privacidad de Kate Middleton que, al fin y al cabo, todavía no está en la primera línea de la Corona ni es heredera directa.

Es la primera vez que el mensaje de Navidad del monarca se ha grabado en un escenario fuera de una residencia real desde hace casi dos décadas. Una excepción lo constituye el mensaje de 2006, cuando se filmó en la Catedral de Southwark.

Así es el lugar elegido por Carlos III

La Capilla Fitzrovia es una auténtica joya de la arquitectura de inspiración bizantina situada en el centro de Londres. Antiguamente era la capilla del Hospital Middlesex, pero ahora es un espacio para la reflexión, el recogimiento y la celebración en silencio que conecta a diversas comunidades de todas las religiones o de ninguna.

Además del lugar escogido por el monarca, otro de los detalles llamativos es que el árbol de Navidad que se ve en la estancia está decorado con adornos sostenibles, que incluyen piñas, campanas de metal, cristal y bolas de vidrio. Tras la grabación, el árbol se donó al proyecto ‘Can You C Me?’ del Croydon BME Forum y Macmillan Cancer Support, para su colocación en el Royal Trinity Hospice, Clapham, el hospicio más antiguo del Reino Unido. Una institución de la que la reina Camila es patrocinadora desde hace 18 años.