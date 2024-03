La Reina Letizia no tiene cuenta oficial en redes sociales -más allá del perfil en X de la Casa Real o el canal de YouTube-, sin embargo, no es ningún secreto que la esposa de Felipe VI está muy al tanto de lo que ocurre en el mundo online y en las redes, como en Instagram. Prueba de ello es la anécdota que hace poco acaba de revelar el actor madrileño Mario Marzo, que coincidió con la consorte hace algunas semanas en un acto en Salamanca, en el que doña Letizia le comentó que seguía muy de cerca sus pasos.

La Reina en Salamanca / Gtres.

El intérprete fue uno de los asistentes a la segunda parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona, que recaló en la ciudad de Salamanca, y en el que se conoció el nombre de la ganadora en la categoría de Arte de este año. Un galardón que ha recaído en la actriz Victoria Luengo, con la que doña Letizia estuvo muy cercana y cómplice.

Mario Marzo ejerció de maestro de ceremonias en la jornada y ahora, el actor ha contado en su podcast que la Reina Letizia conocía muchos detalles de su vida y de su familia, de la que suele compartir imágenes y curiosidades a través de su perfil en las redes sociales. «Después de saludar a todo el mundo viene a mí y me dice, ‘Mario qué ilusión me hace verte. Me hacéis muchísima gracia tu mujer que es tan alta y tú con los niños. Me encantáis’». Algo que a él le llamó mucho la atención, ya que no se tiene constancia de que la Reina Letizia tenga perfil en redes sociales, al menos, no con su nombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¿Quieres Ser Mi Amigo? (@qsma.podcats)

Según ha contado el actor, la Reina Letizia alabó la carrera de Mario que, además de ser actor, también es pianista e influencer. Mario Marzo ha explicado que lo que más le llamó la atención fue que la esposa de Felipe VI le dijo claramente que sabía muchas cosas de él gracias a las redes sociales: «Yo la estaba mirando y dije ‘espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí’ y me dice ‘cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Marzo (@mario_marzo)

Una Reina en el mundo virtual

A pesar de la sorpresa de Mario Marzo, lo cierto es que, en más de una ocasión se ha comentado que la esposa del Rey Felipe VI está muy al tanto de lo que ocurre en el mundo virtual y que, de hecho, tiene una cuenta privada con la que puede mantenerse al día. Por ejemplo, no hace mucho trascendió que una de las personas a las que sigue es a su sobrina, Victoria de Marichalar, muy activa en las redes sociales. También otras personalidades como la deportista Sandra Sánchez o la actriz María Hervás están entre las que ‘sigue’ la Reina Letizia a través de su cuenta privada.