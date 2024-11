La reina Camila paraliza su agenda real por problemas de salud

La reina Camila se ha visto obligada a cancelar todos los compromisos profesionales que tenía programados. Así lo ha anunciado uno de los canales de televisión más conocidos de Reino Unido tras ponerse en contacto con un portavoz de Palacio, el cual ha sacado a relucir el revés de salud que ha provocado la paralización de la agenda real de la esposa del monarca británico. «Su Majestad la Reina se encuentra actualmente indispuesta debido a una infección en el pecho, por lo que sus médicos le han recomendado un breve periodo de descanso», señalaban.

Añadían que a pesar de todo, Camila tenía «muchas esperanzas» de recuperarse rápidamente para incorporarse, en la mayor brevedad posible, en los actos conmemorativos que requieren de su presencia. No obstante, no se habla de una fecha en concreta, por lo que, por ahora, no se espera que acuda a la inauguración anual del Campo del Recuerdo en la Abadía de Westminster del próximo 10 de noviembre. Se trata de un solemne acto que rinde homenaje a todos los caídos en servicio y a los veteranos de las Fuerzas Armadas.

Los reyes Carlos y Camila. (Foto: Gtres)

Además de lo mencionado, la BBC, encargada de anunciar la baja médica de la reina, ha compartido que el portavoz de palacio ha transmitido unas «disculpas» por parte de Camila dirigidas a «todos aquellos que puedan sentirse molestos o decepcionados». Así mismo, explicaba que su puesto, hasta nueva orden, será ocupado por la duquesa de Gloucester.

Por ahora, no se conocen más detalles acerca del tratamiento que seguirá en los próximos días, ya que se entiende que han preferido guardarlo en la máxima intimidad posible para permitir que la reina descanse en privado hasta su recuperación total y reincorporación profesional. No obstante, cabe destacar que esta inesperada baja por prescripción médica llega tan solo unas semanas después de que los reyes de Reino Unido regresaran de su largo viaje por Australia.