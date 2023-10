El rap de la Reina Letizia con música que se viraliza en la Red

Indiscutiblemente, la Reina Letizia se ha convertido en la gran protagonista de la jornada de este martes 10 de octubre. La consorte ha presidido en Madrid el acto central del Día Mundial de la salud mental 2023, organizado por la Confederación Salud Mental España, en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tema con el que, desde siempre, ha estado muy concienciada y en el que ha utilizado todas sus herramientas para promover el progreso de este ámbito.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

La Reina ha intervenido durante el acto con un discurso cargado de significado, pero también ha rapeado, citando las palabras de una de las letras del rapero El Chojín, presente en el acto. «Decidme por favor, a qué os suena esto: ‘Hago lo que puedo, llego a lo que llego, no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero, ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?», ha expresado la Reina.

Como era de esperar, esta escena no ha tardado en viralizarse a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, Álex Sinos ha compartido el momento en el que la Reina ha rapeado y le ha puesto música. «Reflexión viva: me parece una jugada maestra. Si no hubiera hecho el rap de El Chojín, seguro que no habría sido tan noticiable (yo entono el mea culpa como creador de contenido). Si esto ha servido para dar visibilidad a la salud mental: brava», ha dicho el creador de contenido en su post.

Quien también se ha pronunciado sobre esta escena que está dando (y mucho) que hablar ha sido el autor de la letra. «Y un martes cualquiera, la Reina rapea tus rimas…», ha expresado el El Chojin, que es un conocido rapero de origen español. Su nombre artístico es el nombre del dios de la serie de películas de animación japonesa Urotsukidōji. En 2007 superó el récord de sílabas cantadas en un minuto con un total 921 sílabas, logrando el récord Guinness. Además, el cantante está muy concienciado con todo lo relacionado a la salud mental, dado que en varias ocasiones ha hablado de los problemas que él padece, una de ellas en el pódcast del presentador Ángel Martín, al que la Reina ha hecho referencia.

Además, Letizia ha optado por una fórmula por la que viene apostando tiempo atrás. Siendo consciente de que cada vez que hace una aparición pública todas las miradas se clavan en su atuendo ha apostado por rescatar de su extenso vestidor un vestido verde con estampado étnico de Sandro para que el foco se centrará en el papel institucional que ha ido a representar este martes con el fin de dar visibilidad a la salud mental.