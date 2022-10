Nuevo varapalo de salud para la Reina Paola. La madre del Rey Felipe de Bélgica ha sufrido un contratiempo de salud, tal como acaban de confirmar fuentes oficiales del Palacio Real. Al parecer, la esposa del Rey Alberto, de 85 años, ha sufrido una caída y necesita descansar. No se han dado más detalles sobre este percance de salud, aunque se espera que pueda recuperarse lo antes posible.

Un contratiempo que va a afectar a la agenda privada de la consorte, dado que ya apenas participa en compromisos oficiales. Estaba previsto que la Reina Paola estuviera presente en la ceremonia de apertura del curso académico 2022-2023 en la Real Escuela Militar (ERM), en la que ahora acaba de entrar su nieto, el príncipe Gabriel. Si estarán en este importante día el Rey Alberto, así como los Reyes Felipe y Matilde y dos de sus hijos, los príncipes Emmanuel y la princesa Eleonor.

Por el momento no ha trascendido más información sobre el estado de la Reina Paola, esto es, no se sabe en qué contexto se ha producido la caída ni tampoco se ha anunciado cuánto tiempo de recuperación le espera a la madre del Rey Felipe, aunque sí que ha trascendido que su recuperación no será muy larga.

Este digital ha podido hablar con Wim Dehandschutter, especialista en Casa Real de Bélgica, que ha comentado algunos detalles del contratiempo que ha sufrido la madre del Rey: «La Reina se ha caído. He podido hablar con el Palacio y me han dicho que los médicos le han dicho que no apoye la pierna, por lo que no estará en el acto del jueves», ha asegurado el periodista.

La última vez que vimos en público a la Reina Paola fue a principios del mes de septiembre, poco después de la muerte de la Reina Isabel del Reino Unido, cuando acudió a la boda de su nieta, la princesa María Laura -hija de la princesa Astrid-, que se celebró en la ciudad de Bruselas.

No es la primera vez que la Reina Paola sufre un percance relacionado con su salud. Ya el pasado mes de marzo, la esposa del Rey Alberto se rompió el brazo derecho. Un contratiempo que, por suerte, no hizo a la madre del monarca pasar por quirófano, sino que pudo recuperarse con unas semanas de descanso, aproximadamente dos meses. En aquel momento tampoco se especificaron las circunstancias en las que se produjo la lesión, aunque sí que hubo bastantes especulaciones que apuntaban a que podría haberse debido a una caída durante unas vacaciones de invierno en la estación de esquí de Châtel, en Francia.

A sus 85 años, la suegra de la reina Matilde de Bélgica ha sufrido varios problemas de salud en los últimos tiempos. Más allá de cuestiones relacionadas con los huesos, Paola de Bélgica sufrió en septiembre de 2018 un derrame cerebral mientras se encontraba en Venecia de vacaciones con su marido. Un ictus del que, afortunadamente, pudo recuperarse sin secuelas y reaparecer varios meses después en público. La agenda de los Reyes Alberto y Paola se limita en la actualidad a actos muy puntuales, ya que desde la abdicación en el año 2013, es su hijo el Rey Felipe quien ostenta la jefatura del Estado.