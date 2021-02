La princesa Leonor inicia dentro de unos meses una nueva etapa en el Reino Unido. Tal como confirmaban la semana pasada fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela, la hija mayor de los Reyes estudiará el Bachillerato Internacional en el colegio UWC Atlantic College de Gales, un centro que se caracteriza por su carácter multicultural y por la importancia que le concede a las cuestiones solidarias.

Al margen de la complicada situación actual debido a la evolución de la pandemia, el hecho de que Leonor se traslade al Reino Unido implicará irremediablemente que vea reducida su actividad institucional. Aunque en el comunicado emitido desde Zarzuela se aseguraba que “la princesa de Asturias compatibilizará este periodo de su educación con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España”, lo cierto es que cabe esperar que su presencia en determinadas actividades se vea reducida a las cuestiones más esenciales por motivos obvios. De hecho, Elisabeth de los Belgas, una de las últimas royals en estudiar en el centro, vio reducida su actividad institucional casi a cero mientras estudiaba en el colegio y de la misma manera, el propio rey Felipe dejó de lado su agenda institucional cuando se trasladó a Canadá para el último curso antes de la universidad, tanto es así, que ni siquiera asistió a la entrega de los premios de la entonces Fundación Príncipe de Asturias.

Esa nueva realidad para la princesa de Asturias pone en una situación especialmente relevante a la infanta Sofía. Hasta ahora, y salvo las ocasiones en las que Leonor ha sido protagonista por su papel institucional, ambas hermanas han llevado vidas paralelas y asistido a los mismos actos. Los Reyes siempre se han esforzado para que, de puertas hacia adentro, no existieran diferencias entre ellas e incluso en algunos actos oficiales, Sofía ha ocupado una posición que nada tiene que ver con la que antaño ocupaban las infantas Elena y Cristina. Por ejemplo, en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la Infanta siempre se sienta en la mesa presidencial en lugar de en uno de los palcos con la reina doña Sofía.

Ahora que Leonor se marcha, ella será la única que permanezca en Madrid. Sofía cumple catorce años, una edad en la que Leonor ya había pronunciado sus primeros discursos oficiales. Es cierto que hasta ahora el papel de la Infanta no ha sido tan destacado como el de la Princesa pero con su marcha a Gales para estudiar el Bachilerato esto puede cambiar. Aunque se prevé que Leonor pueda regresar a Madrid para actos puntuales, desde hace tiempo ambas hermanas acompañan a Sus Majestades en una serie de compromisos importante y si la Princesa no está, todo apunta a que la Infanta no dejará de ir.

Una cuestión aparte es si los Reyes deciden que, dado que ya ha entrado en una edad en la que es suficientemente mayor, pueda ir ganando más protagonismo a nivel institucional e incluso dar un paso más y pronunciar algún discurso. No hay que olvidar que tan solo la hemos escuchado en una ocasión, cuando hizo una lectura de “El Quijote” el pasado año y después las dos hermanas lanzaron un mensaje a los más jóvenes en tiempos de pandemia.

Tras los pasos de las infantas Elena y Cristina

En esta línea, cabe pensar que los Reyes puedan seguir el ejemplo de lo que ocurrió cuando don Felipe se marchó a Canadá. En aquel momento, en septiembre de 1984, las infantas Elena y Cristina acudieron a despedirle al aeropuerto y vieron su protagonismo incrementado en los meses posteriores. Es cierto que entonces la infanta Elena tenía veintiún años y doña Cristina diecinueve, nada que ver con los apenas catorce de Sofía, pero la realidad es que ambas participaron en un mayor número de actos hasta que don Felipe regresó de Canadá. Por ejemplo, no faltaron al desfile del Día de las Fuerzas Armadas, al estreno del filme “Amadeus” o a una cena de gala en honor del Presidente de México -esto último sería aún muy pronto para Sofía-.

Es cierto que en el caso de las hermanas de Felipe VI, ambas habían empezado ha adquirir protagonismo antes de la marcha del actual rey a Canadá y habían participado en algunos actos oficiales. Sin embargo, con el traslado temporal del Príncipe aumentaron significativamente sus responsabilidades. De hecho, comenzaron incluso a celebrar audiencias, algo en lo que el propio don Felipe no contaba aún con mucha experiencia ya que llevaba poco tiempo celebrándolas.

Aunque en el caso de Felipe VI se ausentó de los Premios Príncipe de Asturias por cuestiones académicas, no se sabe si Leonor también lo hará. No tanto por la distancia o porque no pueda ausentarse unos días del colegio, sino más bien por las restricciones que pueda haber en ese momento. Si esto ocurriera, podría ser incluso un buen momento para que la infanta Sofía pronunciase sus primeras palabras en público. Pero eso ya depende de otras cuestiones.