La Familia Real Británica tiene por delante una semana de gran intensidad. Tal como confirmaron fuentes del Palacio de Buckingham al tiempo que anunciaron la vuelta a la agenda pública del rey Carlos III el pasado mes de abril, esta semana, el monarca ejercerá de anfitrión del emperador de Japón y su esposa. Un viaje que estaba previsto hace ya algunos años pero que, por diversos motivos, se ha tenido que ir aplazando. Naruhito y Masako llegaron a Reino Unido hace unos días, aunque no será hasta este martes cuando comience oficialmente la visita en la que, en principio, no participará la princesa de Gales, que continúa centrada en su tratamiento para el cáncer.

Este viaje va a servir para fortalecer los lazos entre el Reino Unido y el país del Sol Naciente pero, además de la parte más institucional, la emperatriz va a acaparar gran parte de la atención. A la espera de que se confirme si Kate Middleton podrá estar en alguno de los compromisos, Masako va a ser quien centre la mayor parte del interés de los medios, por los problemas de estrés que tuvo en su etapa como princesa y que la mantenían alejada de la primera línea. Unos problemas que, al menos en parte, ha dejado atrás, ya que participa de manera activa en la agenda oficial. De hecho, aunque no acompaña al emperador a todos los actos, sí que estuvo el pasado año en un viaje de Estado a Indonesia, algo totalmente inusual en ella. Y ahora no ha dudado en viajar al Reino Unido.

Los emperadores de Japón, en el Reino Unido. (Foto: Gtres)

Ella misma habló hace unos meses de su intención de seguir esforzándose en su nuevo papel como emperatriz e incluso los médicos que se encargan de supervisar su estado comentaron que había hecho un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva situación, en la que no siempre puede mantenerse en segundo plano. No obstante, no ha sido sencillo para ella.

Por este motivo, en especial en este tipo de viajes se adapta la agenda para que la emperatriz se sienta cómoda y pueda asumirla con facilidad. Es más, se ha programado una visita a la Universidad de Oxford, en la que tanto Naruhito y Masako estudiaron, que seguro que hace mucha ilusión a la esposa de Naruhito.

Los emperadores de Japón, Naruhito y Masako. (Foto: Gtres)

Primer viaje de Estado

Este viaje no solamente constituye el primer viaje de Estado de los emperadores de Japón desde que asumieran este nuevo rol, sino que también es el primer viaje de Estado en el que el rey Carlos III ejerce de anfitrión desde que retomara su actividad pública después de que los facultativos encargados del seguimiento de su tratamiento para el cáncer le autorizaran.

El rey Carlos III, en un acto en Japón. (Foto: Gtres)

Además, también es el primer viaje que se produce durante la convalecencia de Kate Middleton, que participó hace unos días en el Trooping the Colour, aunque no se sabe si estará presente en algún compromiso puntual en este viaje. Quien sí que lo hará será el príncipe Guillermo, así como otros miembros de la Familia Real.