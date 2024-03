Cuando la pasada semana el Palacio de Buckingham distribuyó un vídeo en el que la princesa de Gales rompía su silencio tras varias semanas alejada de la esfera pública y anunciaba, en primera persona, que padece un cáncer, una de las preguntas que más se repitió entonces era por qué el príncipe Guillermo no estaba a su lado en la imagen. El heredero ha sido uno de los grandes apoyos para Kate Middleton en este complicado momento y, a pesar de que la princesa habló de él en su mensaje, no estaba a su lado frente a la cámara. Ahora por fin hemos conocido el motivo: no se consideró que fuera necesario.

Kate Middleton escribió sola su discurso y se enfrentó sola a la difícil tarea de mostrarse al mundo en uno de sus momentos más delicados. Una decisión personal de la nuera del rey Carlos de Inglaterra que, además, decidió aparecer ante la cámara vestida de manera casual, en un entorno campestre y sin apenas maquillaje. No obstante, más allá del potente mensaje que transmitió y de que, desde su discurso, se han multiplicado las consultas con cuestiones relacionadas con el cáncer, una de las cosas que llamó la atención fue la ausencia de Guillermo a su lado.

El príncipe Guillermo, y la reina Camila en un acto juntos. / Gtres

El periódico The Times ha podido confirmar por fuentes cercanas a Kate Middleton que fue ella misma la que quiso hacerlo así: «La princesa de Gales escribió cada palabra de su discurso, por lo que se consideró apropiado que Kate se dirigiera al público en solitario. Quienes trabajan en estrecha colaboración con la princesa a menudo hablan de su fuerza interior y creo que su mensaje en vídeo es un gran ejemplo de ello», ha explicado una fuente cercana a la pareja a citado medio.

Aunque el príncipe Guillermo no aparece en el vídeo, Kate Middleton sí que quiso hacer una referencia a su esposo, que ha estado a su lado en todo momento, desde que se conoció que había pasado por quirófano: «tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad», dijo la princesa en su mensaje, dejando claro que la pareja está más unida que nunca, pese a las especulaciones de los últimos meses. Además, la misma fuente ha asegurado que el hijo mayor del rey Carlos III está muy orgulloso de cómo ha informado su esposa de la noticia y de cómo lo está gestionando, al igual que el propio monarca. El jefe del Estado ha sido un gran apoyo para su nuera, de hecho, ambos estuvieron ingresados en el mismo hospital y tienen una relación muy estrecha.

El príncipe Guillermo, a las puertas de un hospital en Londres. / Gtres

Centrada en su recuperación

En estos momentos, la familia se ha trasladado hasta su residencia campestre en Norfolk, Anmer Hall, en compañía de sus tres hijos. Allí pasarán las próximas semanas, hasta que sus hijos retomen la actividad escolar. No se sabe, de momento, cuándo volveremos a ver a Kate Middleton, ya que su prioridad ahora mismo es su tratamiento médico.