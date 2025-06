Mercedes Araújo se ha convertido en la escudera suplente de la Reina Letizia tras la inesperada marcha de la que ha sido su mano derecha durante el último año: María Ocaña. La salida de la jefa de la Secretaría de la Reina se anunció hace unos días de manera sorpresiva. Ocaña dejaba su puesto al lado de doña Letizia tras poco más de un año formando parte del equipo de la Reina, al que entró después de la jubilación de José Manuel Zuleta, duque de Abrantes.

De momento la Casa del Rey no ha informado sobre quién sustituirá a Ocaña en el cargo, aunque sí se sabe que permanecerá en su puesto hasta el mes de agosto. Según ha trascendido, María Ocaña ha decidido renunciar a su trabajo en el Palacio de la Zarzuela por motivos personales de los que no se han dado más detalles. No obstante, sí se sabe que a la Reina la renuncia de su mano derecha le ha generado una importante tristeza, ya que ambas mantienen una relación estrecha. Prueba de ello es que se las ha visto en más de una ocasión compartiendo miradas cómplices y en actitud distendida, casi como dos amigas de toda la vida.

Mercedes Araújo con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Mercedes Araújo, escudera temporal

En los últimos días ya no hemos visto a María Ocaña al lado de la Reina en sus actos oficiales, a pesar de que se mantendrá en su puesto hasta el mes de agosto. En su lugar ha sido Mercedes Araújo la que la ha acompañado en algunos de sus compromisos. Por ejemplo, en la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes a la que asistió la pasada semana. Araújo estuvo al lado de doña Letizia en todo momento, aunque mantuvo una actitud discreta, intentando no llamar la atención.

Mercedes Araújo con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la secretaria general de la Casa de S.M. el Rey no acompañó a doña Letizia en su primer y único acto de esta semana. La Reina participó este lunes en un compromiso en la sede del Banco Santander, donde coincidió con Richard y Alejandra Gere, así como con el mago Jorge Blass. Al lado de la Reina no se vio ni a Mercedes Araújo ni tampoco a María Ocaña.

El motivo de la ausencia de Araújo con doña Letizia no es otro que la segunda de Zarzuela estaba acompañando al Rey Felipe. Este lunes el monarca se trasladó hasta la localidad madrileña de Móstoles para el cierre del Tour del talento de la Fundación Princesa de Gerona y el anuncio de los dos premios internacionales de este año. A su lado, en lugar de encontrarse Camilo Villarino, estaba Mercedes Araújo. No se conocen los motivos por los que el jefe de la Casa del Rey se ausentó del acto, ya que sí que estuvo el fin de semana en Canarias junto a los Reyes en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Allí también pudimos ver a Mercedes Araújo, por cierto.

Mercedes Araújo con los Reyes en Canarias. (Foto: Gtres)

¿Quién es Mercedes Araújo?

Mercedes Araújo tiene el cargo de secretaria general de la Casa de S.M. el Rey y su superior inmediato es Camilo Villarino, a quien puede sustituir en caso de ausencia como autoridad máxima en la estructura de Zarzuela.

Junto a Carmen Castiella, Mercedes Araújo ha sido una de las incorporaciones más recientes al equipo de trabajo de la Casa Real. Empezó a trabajar para la Corona el pasado mes de noviembre y es la primera mujer en ocupar un puesto de esta relevancia en la Casa de S.M. el Rey, tras la salida de Domingo Martínez Palomo. Es una persona muy discreta con un perfil claramente técnico.