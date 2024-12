Meghan Markle deslumbra con su particular vestido de la venganza

La nueva aparición por separado de los duques de Sussex ha provocado que suenen con fuerza los rumores de crisis entre la pareja. El matrimonio lleva ya tiempo sin dejarse ver en público, pero, de momento, nadie ha confirmado que exista una crisis entre ambos. Meghan Markle ha participado en un acto junto a su gran amigo, el productor Tyler Perry, en Los Ángeles, mientras que el hijo mayor del rey Carlos III ha estado en una cita en Nueva York.

Vestida con un espectacular diseño palabra de honor en color negro, el pelo recogido y joyas de diamantes, la duquesa de Sussex ha deslumbrado en un acto homenaje al productor que, además, es padrino de su hija, Lilibet Diana. Tyler Perry ha sido reconocido con el Paley Honours Award, que se otorga a personas que han alcanzado logros innovadores en los medios de comunicación hasta el punto de la excelencia.

Meghan Markle abrazando a Tyler Perry. (Foto: Gtres).

El vestido de la duquesa

Para esta cita, la esposa del príncipe Harry ha optado por un elegante vestido en color negro con escote corazón y largo hasta los pies. Un diseño con abertura central firmado por Oscar de la Renta que recuerda mucho al mítico vestido de la venganza de Diana de Gales. La madre del príncipe Harry llevó el modelo de la diseñadora griega Christina Stambolian en un acto en 1994 mientras que el entonces príncipe Carlos contaba al mundo entero que le había sido infiel con Camila Parker-Bowles.

El vestido de la venganza de Diana de Gales. (Foto: Gtres).

Todas las miradas se dirigieron a Lady Di y a aquel escotado y ceñido vestido, que marcó un antes y un después en su vestidor. Un diseño que desafiaba todos los estándares y protocolos y de lo que ella era plenamente consciente. De hecho, el vestido llevaba tres años guardado en su armario hasta que decidió lucirlo en público.

En este caso, Meghan Markle ha completado su estilismo con sandalias de tacón de Celine, un collar personalizado de Logan Hollowell, varios anillos y una pulsera de Cartier.

El vestido de Meghan Markle. (Foto: Gtres).

Harry habla sobre su supuesta crisis

Mientras la duquesa derrochaba elegancia en Los Ángeles, el príncipe Harry se encontraba en la otra punta del país, en Nueva York. El hijo mayor del rey Carlos III ha participado en la Cumbre DealBook 2024 organizada por el periódico New York Times. Un encuentro centrado en un tema tan importante como la desinformación en el que el duque ha aprovechado para pronunciarse sobre las especulaciones en torno a su relación con Meghan Markle.

El príncipe ha comentado que no se toma en serio las publicaciones que hacen los medios sobre el matrimonio: «Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces», ha dicho, sin poder evitar reírse. El hijo menor del rey Carlos III ha dejado claro que no hay ninguna crisis en la pareja, a pesar de que ambos mantienen agendas por separado. El duque de Sussex ha asegurado que en muchas ocasiones sus palabras se sacan de contexto y ha dicho que prefiere no hacer caso a lo que se dice en las redes. Harry tiene claro que su objetivo no es otro que ser el mejor padre y marido posible y ha recalcado que está muy feliz con su vida en Estados Unidos.