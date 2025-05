Máxima de Holanda ha sido muy criticada por su actitud con la prensa internacional. La reina de Holanda, cuya imagen siempre ha sido muy blanca y es considerada una de las royals más cercanas con el pueblo, acaba de aterrizar en Sudáfrica, donde ha sido recibida por profesionales del medio para capturar sus imágenes en su llegada al continente africano, tal y como estaba pactado. Sin embargo, la mujer del rey Guillermo se ha mostrado muy reacia a posar tras el viaje, una actitud que ha molestado mucho a un periodista que la sigue muy de cerca.

La polémica actitud de Máxima de Holanda

Desde que es reina, la imagen de Máxima de Holanda siempre ha sido impecable. Son pocas, por no decir inexistentes, las polémicas que ha protagonizado la de Países Bajos. Sin embargo, su suerte ha cambiado por completo tras su último viaje a África. Ha sido el periodista Rick Evers el que, a través de redes sociales, se ha encargado de desenmascarar a la mujer del rey Guillermo.

Do you realize that the woman may not have felt physically well from the flight ? How can you be so mean ? I hope that when you happen to not feelin good and you demand the same. Then you will understand it yourself. — SiSi (@VirdjiniS) May 20, 2025

Desde hace varios años que el comunicador hace un seguimiento exhaustivo de la familia real Orange y, por ello, conoce mucho la personalidad de todos los miembros de esta estirpe -e incluso ha publicado un libro sobre Máxima-. El periodista, que ha viajado hasta Sudáfrica, no ha dudado en desenmascarar la cara B de la reina de los Países Bajos a través de X, llamado anteriormente Twitter: «La reina Máxima aterrizó esta noche en Ciudad del Cabo. Los medios oficiales que fueron escoltados al aeropuerto para informar sobre su llegada se mostraron decepcionados: Su Majestad estaba de mal humor y no quiso que le tomaran fotos. Qué buen comienzo».

Una publicación que no ha pasado desapercibida para muchos usuarios, que no han dudado en defender a Máxima. Concretamente, una mujer ha querido exponerle que es posible que la reina no tuviera un buen momento o, que quizás, no le apetecía ser fotografiada a pesar del pacto: «¿Te das cuenta de que la mujer puede no haberse sentido bien físicamente por el vuelo? ¿Cómo puedes ser tan mezquino? Espero que cuando no te sientas bien y exijas lo mismo. Entonces lo entenderás tú mismo».

Una respuesta que el periodista no ha dudado en contestar de manera tajante: «La prensa pagó mucho dinero para cubrir la visita. Se acordó que sería una sesión fotográfica y la prensa esperó horas. Si tuviera algo de humanidad, habría pedido a su secretaria que enviara un mensaje al responsable de prensa. O se lo hubiera pedido ella misma después de aterrizar. Pero mostró su verdadera cara…». Precisamente, esta última frase «se showed her true colors» no es la primera vez que se escucha pues fue la que la princesa Marie-Chantal dijo sobre la Reina Letizia -a la que criticó- en su polémica con doña Sofía en la catedral de Palma de Mallorca con sus hijas al negar que Leonor y Sofía se hicieran una foto con su abuela ante los medios.