Marius Borg se toma un descanso en rehabilitación y vuelve a casa con nueva novia

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega ha vuelto a encontrar el amor. En medio de la polémica por su delicada situación judicial y a la espera de ver cómo evoluciona su caso, Marius Borg ha vuelto a casa para celebrar su 28 cumpleaños, pero no lo ha hecho solo. Tal como ha trascendido, el joven ha regresado en compañía de una nueva pareja.

Marius aterrizó en Oslo poco antes de su cumpleaños -el pasado 13 de enero- procedente del Reino Unido, donde ha pasado algunas semanas ingresado en un centro de rehabilitación. Según medios noruegos, el hijo mayor de la princesa llegó con bastante equipaje y en compañía de una mujer joven, cuya identidad todavía no se ha confirmado. Los mismos portales, que han publicado fotografías de la llegada de Marius a Noruega, han asegurado que el hijo de la princesa conocía a la mujer desde antes de marcharse a Londres.

Marius Borg con su hermano Sverre Magnus. (Foto: Gtres)

Borg se instaló en el Reino Unido el pasado mes de noviembre para someterse a un tratamiento de desintoxicación. Su madre y el príncipe Haakon le acompañaron en el momento del ingreso, algo que generó cierta polémica en Noruega debido a que el heredero se ausentó de una cita oficial.

Por el momento no se ha confirmado si el joven tiene pensado permanecer en Noruega de manera indefinida o si va a regresar a Londres para continuar su tratamiento, ya que apenas ha estado unas semanas en la capital británica. Lo que está claro es que tanto él como su entorno están en el punto de mira a raíz de las investigaciones y de los cargos que hay contra él. Por ahora hay un total de seis víctimas, de las cuales, tres han mantenido una relación sentimental con Marius Borg.

Marius Borg con su madre y Haakon de Noruega. (Foto: Gtres)

El horizonte de Marius Borg

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit ha reconocido parte de los cargos, pero no todos. Por ejemplo, admitió el comportamiento violento, los daños y las amenazas que llevaron a su primera detención y dijo que tenía problemas con el consumo de sustancias. No obstante, negó haber cometido abusos o violaciones.

Las investigaciones aún no se han completado y, aunque no se ha dado información oficial, algunas fuentes apuntan a la segunda mitad de 2025 como fecha para que se celebre el juicio. Un juicio que va a afectar a la familia real, además de al propio Marius. Hay que tener en cuenta que, aunque no es miembro de la institución, lleva toda su vida vinculado a la familia real y que es hermano de la princesa Ingrid, que algún día se convertirá en reina. De hecho, el escándalo está pasando factura a la reputación de la Corona, junto con otras cuestiones como las polémicas protagonizadas por la princesa Marta Luisa y el chamán Durek Verrett.

Mette-Marit con su hijo Marius Borg y una de sus parejas. (Foto: Gtres)

Las penas a las que podría enfrentarse Marius Borg son diversas, pero algunas de ellas incluyen hasta 10 años de condena en prisión. Sin duda, un horizonte muy complicado para el hijo mayor de Mette-Marit.