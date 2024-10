Nuevo frente abierto para la princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett. La pareja está acostumbrada a estar en el punto de mira y a estar en el foco de las críticas, algo que lleva con relativa tranquilidad. Hasta ahora, la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega se ha aferrado con fuerza a su relación con el chamán y ha defendido su romance frente a todo y frente a todos.

Sin embargo, más allá de las polémicas que han protagonizado desde que comenzara su relación, las últimas críticas son especialmente delicadas para la pareja, sobre todo, para el chamán.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres).

Tal como ha trascendido, el yerno de los reyes ha sido acusado de un presunto comportamiento de acoso sexual. Han sido varios medios los que han publicado artículos que recogen los detalles de este asunto, que vuelve a poner en jaque la imagen del chamán, ya de por sí polémica.

Según se ha podido saber, Joakim Boström, ha confirmado que el marido de la princesa Marta Luisa tuvo un comportamiento poco apropiado con él. Este hombre sueco de 49 ha asegurado a un medio noruego que tuvo dos sesiones de tratamiento con el chamán y que el marido de la princesa Marta Luisa le tocó de una manera inadecuada. «Quería que llevara cada vez menos ropa. Luego dijo que tenía una especie de quiste en los genitales y me preguntó si estaba conforme con que me lo mirara». A Joakim esto le pareció un poco extraña la actitud del chamán pero al principio no le dio demasiada importancia.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en la fiesta previa a su boda. (Foto: Gtres).

Aunque ha sido ahora cuando han salido a la luz los detalles del comportamiento del marido de la princesa, lo cierto es que el incidente ocurrió hace algún tiempo. Joakim conoció a Durek en Nueva York en 2015 y luego se convirtió en su representante en Suecia. El altercado tuvo lugar en la segunda sesión de tratamiento, según ha contado: «Empezó a tocarme los genitales. Reaccioné violentamente y le grité. Le pedí que parara, pero él no cedió. Parecía decidido a convencerme de tener relaciones sexuales», ha explicado.

Joakim prefirió no denunciar la situación en el momento, pero prefirió pasar página y alejarse de Durek Verrett: «Podría haberlo denunciado porque me manoseaba y me hacía insinuaciones sexuales constantemente. Ojalá hubiera sido más rápido para reunir pruebas contra él. Pero lo único que me importaba era que saliera de mi vida», ha explicado el sueco. En estos momentos le parece muy llamativo que se haya convertido en miembro de la familia real a raíz de su boda con la princesa Marta Luisa. Joakim considera que desde el primer momento a Verrett solamente le preocupaba el poder.

La respuesta del chamán

Ante los comentarios de Joakim, un portavoz del Durek Verrett ha negado de manera tajante las acusaciones. Tal como se ha publicado en la prensa noruega, el sueco era el agente del chamán y fue despedido por mantener una relación inapropiada con un empleado. Además, ha dicho que durante los tratamientos que realiza es habitual que se lleven a cabo drenajes linfáticos en la zona de la axila y la ingle, pero no en los genitales.