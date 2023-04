Leonor termina sus últimas vacaciones con una importante cita familiar

La Princesa Leonor pone punto final a sus últimas vacaciones en el Atlantic College de Gales. Este domingo, 16 de abril, está previsto que los alumnos y alumnas del centro regresen a Reino Unido para afrontar la recta final del curso que, para los estudiantes de segundo curso -como es el caso de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia-, es quizás la más importante, ya que supone el final de su etapa en el colegio.

Fue el pasado día 6 de abril cuando Leonor terminó las clases antes de las vacaciones de Pascua y regresó a casa. Sin embargo, no se la pudo ver en público hasta el sábado, fecha en la que los Reyes y sus hijas aparecieron por sorpresa en la localidad madrileña de Chinchón, para disfrutar de la representación de La Pasión Viviente, que este año cumplía 60 años. Esta ha sido, por el momento, la única salida de la Familia Real en estas vacaciones de la heredera, que tiene que regresar al centro escolar el domingo para comenzar las clases de nuevo.

Pese a que Leonor se encontraba en España, en esta ocasión no ha participado en ningún compromiso oficial, ni en solitario ni con los Reyes, que han mantenido su agenda sin cambios. De hecho, este jueves, la Reina Letizia se trasladaba a Córdoba para una nueva etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona y el anuncio de la ganadora de uno de los galardones de la organización y, a pesar de que se trataba de un acto directamente relacionado con la Princesa Leonor, la heredera no acompañó a su madre. No se espera ver más a Leonor en estas vacaciones que, además, tienen un significado especial, ya que a la vuelta tendrá que enfrentarse a la etapa más difícil, con los exámenes de final de curso.

Aunque no se la haya visto en actos oficiales ni en más salidas privadas además de la visita a Chinchón, lo cierto es que la Princesa Leonor tiene una importante cita familiar antes de su vuelta a Gales. Este fin de semana, en concreto, el día 15 de abril, su abuela materna, Paloma Rocasolano, a la que tanto Leonor como Sofía están muy unidas, cumple 71 años. El pasado año, la revista ¡Hola! publicó un reportaje con imágenes de la llegada de los Reyes y sus hijas al cumpleaños de la madre de doña Letizia. Unas fotografías en las que aparecía, además, un compañero de clase de la Princesa Leonor, que acaparó numerosos titulares entonces. Por ahora, no se sabe si este año la familia aprovechará la vuelta de Leonor para celebrar el cumpleaños de Paloma pero, sin lugar a dudas, sería el broche de oro para el fin de vacaciones de la Princesa Leonor.