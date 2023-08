El físico de don Juan Carlos a debate: delgadez preocupante y retoques

Mientras Felipe VI daba el pistoletazo de salida al verano con primera parada en Marivent, su padre, don Juan Carlos, hacía lo propio en Sangenjo. Un año más, el marido de la Reina Sofía regresaba a España para disfrutar de su pasión: la vela. Con un perfil bajo y un viaje marcado por la absoluta discreción, era recogido en Vigo por su anfitrión, Pedro Campos. Disfrutó de unos días a bordo del Bribón en compañía de su tripulación, quedando ganadores de la regata XXIV Trofeo Hotel Carlos I Silgar.

Juan Carlos I en las regatas de Sangenjo / Gtres

Reaparecía con su ya mítico bastón, agarrado a uno de sus hombres de confianza y con un aspecto físico que no pasaba desapercibido. La última vez que se dejó ver públicamente fue el pasado mes de junio en la graduación de Irene Urdangarin. Entonces, también fueron notables sus problemas de movilidad, pero su aspecto físico siguió igual, con algún cambio por el paso de los años. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido tema de preocupación, pues su aspecto ha cambiado de forma radical en tan solo un mes.

Una delgadez que ha hecho saltar todas las alarmas

Durante estos días en Sangenjo, Juan Carlos I se ha mostrado tan campechano como acostumbra. Las cámaras que han seguido de cerca sus pasos le han capturado feliz de poder estar de nuevo en su país, disfrutando de la vela y, por supuesto, reencontrándose con su hija, la infanta Elena. No obstante, lo que nadie se esperaba es que reapareciese visiblemente más delgado que hace apenas un mes. En su ropa se ha podido notar que ha perdido peso pero, según ha apuntado Semana, no habría que preocuparse. El motivo se podría deber a la nueva vida saludable que ha comenzado en Abu Dabi. Tal y como ha informado el digital, el padre de Felipe VI estaría siguiendo una dieta equilibrada y baja en calorías -por prescripción médica- en un intento de cuidar de su salud ahora que los años pesan.

Parece que el marido de doña Sofía está cambiando sus hábitos por completo, y prueba de ello sería el anillo inteligente que ha lucido en el dedo corazón de su mano izquierda. Una joya que mide las calorías, el ritmo cardíaco y las horas de sueño para velar por su salud.

La nueva imagen de Juan Carlos I gracias a los (presuntos) retoques

En este regreso a España, Juan Carlos I no solo se ha mostrado más discreto, sino también más joven. Una nueva imagen que no pasaba desapercibida para Pilar Eyre, que ha estado investigando y ha comentado los retoques a los que se podría haber sometido en estos últimos meses. Y es que, no sería descabellado que el suegro de Letizia hubiese recurrido a la medicina estética, pues la periodista ha recordado cómo lo hizo en los 2000, concretamente en la Clínica Planas de Barcelona.

Según Eyre, se podría haber sometido a uno de los tratamientos más conocidos entre las celebrities: el plasma vivo en plaquetas. Un retoque que consiste en inyectar plasma de tu propia sangre en el rostro para producir colágeno y conseguir una piel más luminosa y tersa, en un intento de deshacerte de los años que han hecho mella en el físico. Pero también podría haberse inyectado ácido hialurónico en ojeras, labios e, incluso, nariz. Retoques que están a la orden del día y que, hasta el momento, solo forman parte de las especulaciones.