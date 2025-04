La infanta Sofía vuelve a casa entre rumores sobre sus planes de futuro

La infanta Sofía está a punto de comenzar sus vacaciones de Semana Santa. La hermana de la princesa de Asturias termina las clases en el Atlantic College de Gales este 11 de abril y vuelve a casa para recargar las pilas antes de afrontar la recta final del curso. A Sofía le quedan apenas unas semanas para terminar su etapa en el Castillo de San Donato, donde ha pasado los últimos dos años.

La hija menor de los Reyes estará en España desde este 11 de abril hasta el día 21, fecha en la que se reinician las clases. A partir de ese momento Sofía tendrá por delante apenas un mes para el final del curso. En el caso de los alumnos de segundo, las clases terminan el día 24 de mayo, cuando tendrá lugar la ceremonia de graduación. La situación de los estudiantes de primero es diferente, ya que ellos acaban más tarde.

La infanta Sofía en un acto oficial en solitario. (Foto: Gtres)

De momento no han trascendido los planes de la Familia Real para estos días de vacaciones, pero lo que sí se sabe es que no podrán estar junto a la princesa de Asturias. Leonor se encuentra en medio de su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y en estos momentos está de camino a Perú. La princesa llegará a El Callao la próxima semana, el Viernes Santo. Estará allí durante toda la Semana Santa, hasta el día 22, por lo que no tendrá la oportunidad de ver a su hermana o pasar los días festivos con sus padres.

Es la primera vez que la Familia Real se ve en esta situación. Aunque en los últimos años tanto Leonor como Sofía han estado fuera de casa centradas en su formación, siempre habían regresado al Palacio de la Zarzuela para las vacaciones. El año pasado, la instrucción de la heredera en Zaragoza hacía más sencillos los viajes a Madrid, mientras que la travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano complica un poco la situación.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Los planes de la infanta Sofía

El regreso de la infanta Sofía a España para disfrutar de unos días de vacaciones se produce pocos días después de que la Casa de S.M. el Rey confirmase que la hija menor de don Felipe y doña Letizia no va a realizar ningún tipo de formación militar el próximo año.

Debido a que hasta ahora la infanta Sofía ha seguido un camino similar al de la princesa de Asturias, había algunos rumores que apuntaban a la posibilidad de que Sofía también pasara por alguna de las academias militares. Finalmente, no va a ser así. Ella no tiene la misma presión que Leonor, ya que no tiene que desempeñar un papel oficial si no lo desea.

De momento la Casa Real no ha dado muchos detalles sobre cuáles van a ser los próximos pasos de la infanta, aunque se espera que las dudas se despejen pronto. Sofía cumple 18 años el 29 de abril y lo más probable es que curse estudios universitarios fuera de España.